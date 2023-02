Deportivo Cali tuvo que trabajar para empatarle 1-1 a Millonarios, en la liga femenina colombiana

La Liga femenina colombiana sigue su curso y este sábado se jugó gran parte de la tercera jornada del certamen, que tuvo como partidos destacados el que protagonizaron Deportivo Cali y Millonarios (1-1) en el estadio de Palmaseca. De otro lado, Pereira hizo respetar su casa y le ganó al Tolima; también jugaron Medellín y Junior de Barranquilla.

En las acciones entre 'azucareras' y 'embajadoras' fue bastante parejo; ambos planteles propusieron en ataque buscando el arco rival, pero fueron las bogotanas las que causaron un poco más peligro al pórtico defendido por Stefany Castaño.

Así fue como a los 21 de juego, las azules de la capital de la República lograron irse arriba en el marcador por intermedio de Kena Romero, luego de un tiro libre de costado ejecutado por Gabriela Camargo. La número '9' de las 'azules' remató dentro del área y mandó la pelota al fondo de la red para el 0-1 parcial.

Tras el gol de parte de la visita, las caleñas intentaron reaccionar y generaron una aproximación por medio de la mediocampista argentina Fabiana Vallejo, pero su disparo lo controló sin inconvenientes la arquera de Millonarios, Maryory Sánchez. El marcador no se movió más en la primera etapa.

En el segundo tiempo, las modificaciones en el Deportivo Cali sirvieron y se acercaron constantemente al arco de Sánchez, mientras las 'azules' aguardaron las 'embestidas'. Pero no fue hasta el minuto 83 que las 'azucareras' lograron empatar la contienda en el Palmaseca. Paula Medina envió un centro al área y Manuela González conectó de cabeza para el delirio en el banquillo técnico local.

En los instantes finales ambos equipos se quedaron con 10 futbolistas, luego de las expulsiones de Manuela González, en el verde caleño, y de Gabriela Camargo, en el azul bogotano, luego de una discusión que se dio por una falta. Cali suma siete puntos y Millonarios dos.

Pereira hizo respetar su localía y le ganó a Tolima, en juego de la tercera fecha de la liga colombiana femenina. Foto: Twitter @Dimayor

Otros resultados de la jornada sabatina

Por su parte, Deportivo Pereira hizo respetar su localía y se quedó con los tres puntos frente al Tolima. Valeria Villegas, de penalti, y Ana Milé González fueron las autoras de los tantos 'matecañas' en el Hernán Ramírez Villegas, mientras que el gol de las tolimenses fue anotado por Katherin Castro. Las de Ibagué se quedaron con una futbolistas menos, tras la expulsión de Lina Marcela Cuadros, al 83.

Con el triunfo, Pereira llegó a siete puntos tras tres fechas.

En otro juego, Cortuluá e Independiente Medellín empataron 0-0 en el estadio Municipal Guachicona. Las 'poderosas' suman cinco puntos, mientras que las vallecaucanas tienen una unidad.

De otro lado, Llaneros y Atlético Huila dividieron honores al igualar 1-1. El tanto de las de Villavicencio lo convirtió Mayerli Preciado, mientras que las 'opitas' anotaron por intermedio de Anlly Lucero Taborda.

En el partido que cerró la jornada de este sábado, las 'tiburonas' del Junior de Barranquilla ganaron 2-0 a Deportivo Pasto con un doblete de Iranis Centeno, al minuto 34 y 90+5, respectivamente. Las 'curramberas' suman cinco puntos, tras tres fechas.

Así seguirá la tercera jornada:

Domingo 26 de febrero:

Santa Fe vs. América de Cali (11:00 a.m.)

La Equidad vs. Boyacá Chicó (3:30 p.m.)

*Nacional vs. Real Santander (aplazado)