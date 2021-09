"Dijeron que no volvería a jugar y vea": Jorelyn Carabalí, su historia detrás del título con Cali

"Caer está permitido, levantarse es obligatorio", dice una popular frase que, sin lugar a dudas, encaja a la perfección en lo que Jorelyn Carabalí ha vivido con tan solo 24 años. Y es que tanto en lo personal como en lo deportivo ha superado varias situaciones complicadas, pero que la han hecho mucho más fuerte.

Empezó jugando microfútbol en el colegio para después jugársela y llegar a la reconocida escuela Sarmiento Lora. Allí, con su buen rendimiento, llamó la atención de varios y consiguió el gran primer paso. Orsomarso puso los ojos en ella y no dudó un segundo en contratarla, dando el paso a la profesional.

Pero justo en ese momento llegó el primer golpe. Infortunadamente, su hermano falleció. Situación dura. Sin embargo, cuando parecía bajar los brazos, su familia la apoyó, la encaminó y le dio el impulso necesario para regresar con todo. Fue así como se unió a las filas del Atlético Huila.

Allí, su nivel fue excelente. De hecho, gracias a ello, recibió su primer llamado a la Selección Colombia Sub-20, donde fue la capitana, debutando frente a Perú. Todo era alegría. No obstante, volvió a presentarse algo inesperado, doloroso y que, en cierta medida, cambió muchos planes.

Cuando vivía su mejor temporada, sufrió una fractura del fémur. Dicha lesión la alejó de las canchas por un largo tiempo. Asimismo, algunos se atrevieron a decirle que era poco probable que volviera a jugar fútbol a nivel profesional, teniendo en cuenta la gravedad de la misma.

Sin embargo, tuvo paciencia, se recuperó y regresó con todo. Deportivo Cali le abrió las puertas y ella respondió de qué manera. Se ganó el puesto, fue titular indiscutida y, en este 2021, se coronó campeona, dándole el primer título de Liga femenina a la escuadra 'azucarera'.

Publicidad

Asimismo, este buen nivel expuesto con la camiseta del verde vallecaucano, la llevaron a ser convocada para la Selección Colombia Femenina de mayores. Allí, espera prepararse de la mejor manera y sumar minutos en el amistoso contra México, del próximo 21 de septiembre.

Por eso, para conocer más detalles sobre la vida de la futbolista Jorelyn Carabalí, la entrevistamos en Gol Caracol y nos contó cuáles son sus objetivos con el Cali y la 'tricolor', cómo fue el proceso de regresar a los terrenos de juego, análisis de la Liga Femenina 2021 y más.

¿Cómo han sido estas horas, tras ser campeona? ¿Ya lo ha asimilado?

"Hasta ayer porque no me la creía (risas). Poco a poco, he respondido los mensajes de felicitaciones y eso me ha ayudado a darme cuenta de que es verdad. Estoy muy feliz y contenta. Muy agradecida con Dios por lo conseguido. Claro, también con mis compañeras, cuerpo técnico y demás integrantes del club"

¿Hubo tiempo para celebrar, previo a unirse a la Selección Colombia?

"No mucho, justamente, por esa razón. No pude estar mucho con mis compañeras porque fui llamada a la Selección. Sin embargo, nos seguimos hablando porque somos muy unidas. Nos extrañamos, ya que entrenábamos y nos veíamos todos los días. Se generó una gran unión, entusiasmo y alegría en el grupo"

¿Qué le han dicho en esa cantidad de mensajes recibidos?

"La mayoría fueron de orgullo, diciéndome que lo merecía porque era una luchadora y muy resiliente. Casi todos saben que he pasado por momentos difíciles. Por fortuna, Dios siempre ha estado conmigo y me ha dado fuerzas para afrontar cada batalla y hacerme más fuerte. Esto será el inicio de algo más grande"

Ya que habló de ello, ¿Cómo fue el tema de esa delicada lesión que sufrió?

"Fue una fractura de fémur. Al ver eso, lloré. Hasta me preguntaba por qué me pasaba eso. Después, con el paso de los días, me calmé, entendí el propósito de ello y ya solo quería operarme para iniciar la recuperación. Mi objetivo era que todo pasara y de la mejor manera para regresar a las canchas"

Publicidad

¿Cuál fue el momento más duro en medio de ese proceso?

"Nunca había tenido una lesión que me alejara por tanto tiempo de los terrenos de juego. Además, algunos me decían que no podría volver a jugar fútbol de manera profesional, que quizá como amateur, pero vea. Logré levantarme y, día tras día, comprendí el propósito de esa vivencia. Me fortalecí y crecí como persona y futbolista"

Haber superado eso y regresar a las canchas, ¿hizo que el título con Cali haya sido especial?

"Estaba en un momento difícil, me sobrepuse, me abren las puertas y conseguimos el título, eso y más, lo hace especial. Fueron muchas sensaciones. No quiero decir que no fui feliz cuando gané con Huila, pero este fue diferente. Este semestre lo jugué con mucha emoción y con la seguridad de que recuperaría mi nivel"

¿Qué decirle al Deportivo Cali como institución?

"Que Dios me levantara y me pusiera en este camino tan lindo con el Deportivo Cali es algo que agradezco. Le doy gracias a la institución, mis compañeras, cuerpo técnico y demás. Creamos una familia y eso le dio un toque diferente, especial y de alegría y más cuando levantamos la copa"

Como bien dijo, "recuperó el nivel", y ahora está en la Selección Colombia...

"Esto me da mucha alegría. Representar a mi país siempre es un orgullo. Además, vestir la camiseta 'tricolor' significa que las cosas se están haciendo muy bien. Qué mejor manera de celebrar un campeonato que estando en la Selección y más por todo lo que se viene, entre amistosos y torneos oficiales"

Estuvo en la Sub-20, donde fue capitana; ya había sido convocada a la de mayores, pero, ¿Qué tiene de diferente este nuevo llamado?

"En la Selección Colombia, uno siempre viene a aprender y más junto a jugadoras de tan alto nivel como Leicy Santos. Estar rodeada de estas figuras es impresionante. Uno solo escucha, recibe y aprende. Ahora, estoy enfocada en el amistoso que se viene contra México. Quiero aprovechar estos días de trabajo para llegar bien"

Además de ese partido que se aproxima, ¿Qué otros objetivos hay con Selección Colombia?

"Mi prioridad es consolidarme en la Selección Colombia. Quiero entregar lo mejor de mí para estar en la Copa América, donde espero romperla. Y es que si ahí brillamos, iremos al Mundial, el cual será el gran objetivo tanto en lo personal como en lo grupal porque es hacia donde estamos apuntando"

Publicidad

¿Cómo analiza a esta Selección Colombia Femenina?

"Si uno mira nombre por nombre, hay muchas jugadoras de experiencia y que no solo llevan años en la Selección, sino que también se han destacado en sus respectivos clubes de manera constante. Asimismo, si le sumamos quienes venimos en ese proceso desde las anteriores categorías, se va a armar un equipo importante"

Regresando a las metas, ¿Cuáles hay con el Deportivo Cali?

"Ya cumplimos el primer objetivo y si se puede repetir en el otro campeonato, mejor. Ahora, a corto plazo, espero poder destacarme en la Copa Libertadores, donde será como una revancha para mí porque fue un campeonato que me perdí por aquella lesión. Trabajaré mucho para brillar y destacarme que es lo deseo"

Terminó una nueva edición de la Liga femenina. Como jugadora, ¿Qué balance hace del torneo?

"Primero, hubo más acompañamiento de los medios y eso ayudó. Segundo, el nivel fue parejo. Desde el equipo que quedó último hasta el primero mostramos un buen nivel. Tercero, la gente creyó más en el fútbol femenino. Y si hace le sumamos el título conseguido entonces la Liga, se cerró de la mejor manera (risas)"

¿Hay aspectos por cambiar o mejorar?

"Estábamos disgustadas con el tema de que era muy corta, pero ahí se va paso a paso. Es que nosotros no queremos un cambio de la noche a la mañana porque somos conscientes de que es imposible, pero sí vayamos mejorando puntos. Claro, eso también empieza con nuestro profesionalismo y el ejemplo que le demos a la gente"