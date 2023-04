DT de Millonarios femenino y sus reclamos por el tema arbitral en el juego contra América

En la tarde del domingo el partido entre Millonarios y América de Cali se robó todas las miradas por la fecha número 12 de la Liga femenina colombiana 2023. El estadio El Campín fue el escenario elegido para el duelo entre 'embajadoras' y 'escarlatas' que llegaban con presentes diferentes al cotejo. Al final, se impusieron 2-1 las azules capitalinas dirigidas por el técnico Álvaro Anzola, en un juego que tuvo determinaciones polémicas en cuanto al tema del arbitraje.

Además se adicionaron 12 minutos en el complemento, y las juezas no tenían intercomunicador, según lo que reveló el propio estratega de Millonarios en charla con Gol Caracol.com. La árbitra del compromiso en la capital de la República fue Diana Vásquez y quien ha dirigido cuatro juegos este 2023.

El duelo fue bastante friccionado, que de bando y bando terminaron varias futbolistas amonestadas y en Millonarios se fue expulsada Catalina Amaya, por doble amarilla. En las azules seis fueron las que recibieron amarillas, y en las rojas, tres.

De otro lado, la futbolista del América, Carolina Pineda, se salvó de la roja luego de propinarle un golpe primero en la pierna y luego en la cabeza a Maireth Pérez, autora de uno de los goles de las 'embajadoras'. Los dos tantos de las bogotanas se dieron por la vía del penalti y fueron anotadas Pérez, al minuto 17, y de Sara Garzón, al 74. Las 'americanas' alegaron que no fueron faltas; ante todas esas acusaciones en este portal conversamos con Anzola, DT de Millonarios femenino.

Publicidad

Un triunfo importante para Millonarios para tomar un nuevo aire en la Liga Femenina 2023...

"Sí, la verdad es un envión anímico importante. Ayer (domingo) el partido fue muy intenso. Dos equipos interesados en ganar, América es un equipo que me encanta porque a todos lados va a jugar fútbol y sale a proponer. Nosotros tuvimos que utilizar y apelar a la estrategia para doblegar ese rival".

Millonarios ha venido de menos a más y hora lucha por llegar a las instancias finales

"Sí, nosotros venimos de un torneo irregular. No ha sido fácil estabilizar el equipo, se juega bien, se tienen partidos interesantes, pero no concretamos en goles. América no es sólo un referente en el torneo, sino que es un referente histórico del país, tiene jugadoras de Selección Colombia en mayores; Selección sub 20, jugadoras de Selección Venezuela, jugadores de selección panameña. Es muy lindo poder haberle competido de tú a tú con las jugadoras que nosotros tenemos".

El tema de la actuación de la árbitra Diana Vásquez

Publicidad

¿Qué le pareció el tema del arbitraje, ya que algunas jugadoras del América se quejaron de la actuación de Vásquez?

"Yo apelo y siempre lo voy a decir. El que se pone el pito y el uniforme del réferi primero, mis respetos. No es nada fácil poder controlar 22 emociones dentro del campo, las pulsaciones de las jugadoras y menos los del banco. Siento que falta mucha más organización, ¿en qué sentido? No tenían intercomunicadores, nunca, en todos los partidos de fútbol profesional femenino, tenía la paleta para hacer los cambios; tenían que salir como en el torneo del barrio, a voz, sale usted la 17. Y lo otro, que me pareció muy curioso, es que metieron 12 minutos, 12 minutos en el segundo tiempo de adición. Ni en el Mundial había pasado eso; 12 minutos de adición. Sino que simplemente fue a criterio personal de la jueza y se me hizo un poquito largo. Y eso casi nos compromete el juego".

¿Y qué opinión tiene al respecto de la acción en la que Carolina Pineda le propinó una patada a su jugadora, Maireth Pérez?

"Son jugadas que ella determina. Desde donde estoy, esa jugada era poco temeraria. Siento que América ha ganado un cierto respeto, un cierto perfil, en el ámbito femenino, y en algún momento del torneo eso pesa. Bien, sea para las rivales o bien sea para la terna arbitral. Y claro, son jugadoras de experiencia que le ha aportado tanto al fútbol colombiano; y no la puedo medir con el mismo rasero, que de pronto una joven, y el más. Yo creo que puede pasar por eso".

En los penaltis que le cobraron a Millonarios se dice que no fue falta, qué piensa de ello...

"La verdad, en los dos penaltis ninguna de las jugadoras del América se acerca a discutir. En la primera Gabriela, nuestra jugadora se tratan de girar y le hacen una falta; no se acercan a discutir airadamente porque la jugadora que hizo la falta sabe que fue falta. En el segundo penalti, es mano, la jugadora la entiende, le sacan amarilla y ahí termina en el momento del juego. Claro, lo que pasa es que cuando se pierde y un equipo que no está acostumbrado a perder, a darnos alegrías a nivel nacional e internacional; pues es mucho más fácil decir que fue por mala lectura del juego. Si yo hubiese perdido estaríamos hablando de que por qué no expulsaron a la arquera en el mano a mano que tuvo con mi jugadora; pero la verdad no siento que haya sido mal juzgado los penaltis. Desde la óptica de entrenador y desde la raya; creo que fueron bien juzgados".