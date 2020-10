DT Millonarios femenino: "Me equivoqué feo, he dicho que me merezco todo el palo que me están dando"

El primer clásico capitalino femenino del año tuvo un final emocionante. No fue sino hasta el minuto 90+2 cuando Nelly Córdoba puso el 3-2 en favor de Santa Fe . Sin embargo, la imagen del partido se la llevo el técnico de Millonarios .

La Selección Colombia se codea con la crema y nata: es décima en ranking FIFA

Sobre el final del partido, el profesor Carlos Gómez, simuló un balonazo en la cara por parte de una jugadora 'cardenal'. La futbolista levantó el balón con su pie y éste le pasó cerca del hombro al entrenador, llevándose las manos de inmediato a su rostro simulando una supuesta agresión. Por supuesto que la reacción quedó registrada en un video que se hizo viral rápidamente y generando muchas críticas.

"Una reacción totalmente absurda de partido, pero yo no saco excusas de ningún tipo. A mi me han enseñado que cuando uno la embarra y comete un error, se debe poner la cara, aceptar y seguir para delante. Así como en los partidos se aprende de los errores para ganar el siguiente, en la vida es lo mismo y uno como humano se seguirá equivocando hasta que tenga 100 años", dijo el adiestrador 'albiazul' hace pocos minutos en un video publicado en las redes sociales del club, para ofrecer disculpas.

Cristiano y Georgina, los detalles nunca antes contados de esta historia de amor: “¡Es una bomba!”

"Me equivoqué feo, he dicho que me merezco al 100% todo el palo que me están dando, cómo se dice: di papaya y no tengo nada que decir. Mi primera reacción de cubrirme está bien, porque la muchacha patea cerca hacia donde yo estoy, pero el resto no tiene cabida. Me siento muy mal conmigo mismo porque yo no soy así pero sí soy de los que pongo la cara, acepto mis errores y para delante", continuó.

Publicidad

Por último, Carlos Gómez dijo que espera olvidar lo sucedido y no volverlo a repetir, y que ahora su mente está en seguir trabajando con sus dirigidas para alcanzar los objetivos de la temporada.

Barcelona vs. Real Madrid: Eto'o le pidió a las estrellas de bando y bando que "brinden espectáculo"

"Espero seguir trabajando fuerte con estas niñas, que ellas le den muchas alegrías a la la hinchada de Millonarios y espero no volverme a robar el espectáculo. Si me lo robo que sea porque quedamos campeones y no por malas acciones que yo haga. Muchísimas gracias a todos y un abrazo".