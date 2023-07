En Boyacá Chicó publican audios del apoyo prometido en Casanare para su equipo femenino

Hace unas semanas, Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, en entrevista con Gol Caracol hizo una serie de denuncias relacionadas con unos incumplimientos de patrocinio de parte de la Gobernación de Casanare, en cabeza del gobernador Salomón Sanabria, para el equipo profesional femenino de los 'ajedrezados', que para este 2023 ofició de local en la ciudad de Yopal, en la Liga que organizó la Dimayor.

En esa misma charla, también salió salpicado el nombre de Fabián Peralta, director del Inder de Casanare, quien negó cualquier promesa de apoyo para el equipo en mención y que solamente se habían comprometido con el préstamos de escenarios deportivos, entre ellos el estadio Santiago de las Atalayas, en donde efectivamente se realizaron los juegos de local de las 'ajedrezadas'.

Sin embargo este lunes, en medio de ese espinoso tema, en las redes sociales de Boyacá Chicó fue publicado un audio en el que se escucha la voz de Nicolás Pimentel, presidente del club, y de otro hombre, que sería Peralta.

En el mismo, Nicolás Pimentel afirmó que "¿entonces en qué quedamos?, lo de Indercas ya quedan esos 120 millones. Más o menos usted cuándo cree que los podemos tener...".

El funcionario de la Gobernación de Casanare interviene, en medio de ese cruce de conceptos y aseguró que "deme 25 días y tiene los procesos para publicarlos, antes no me atrevo porque los procesos de contratación en página son muy puntuales. Me toca subirlos, me toca sacarlos a través de contratación".

En su momento, Sanabria le dijo a este portal que "nosotros nunca hablamos de apoyo económico; porque reitero que eso se puso de manifiesto. Nos dijeron que se ayudara acá con platas, pero legalmente no se puede".

Acá el audio publicado en las redes sociales de Boyacá Chicó:

¿Qué dicen en Boyacá Chicó sobre los hechos con el fútbol femenino y la Gobernación de Casanare?

Después de la publicación del audio, desde Boyacá Chicó se mantienen en que sí se dieron compromisos económicos con la Gobernación de Casanare y que la intención es la de no dejar que se mancille el nombre del equipo profesional, que para este 2023 decidió apoyar el balompié femenino, en pro de brindar espacios para el fogueo y crecimiento de las futbolistas, en año del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.