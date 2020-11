¡En busca del título del 2020! Definidos los cuartos de final del fútbol femenino colombiano

En el fútbol femenino colombiano las emociones tomaron otro nivel, luego de conocerse los equipos clasificados a los cuartos de final.

Santa Fe, Junior, Millonarios, Nacional, Cali, América, Medellín y Real San Andrés son los clubes que pelearan por el título, tras terminadas todas las fechas de la fase de grupos.

Este mismo viernes, la Dimayor realizó el sorteo de los cuartos de final del fútbol femenino y así quedaron las llaves: Junior vs Santa Fe, Nacional vs América, Real San Andrés vs Medellín y Cali vs Millonarios.

Según se pudo conocer los duelos de cuartos de final serían 25-26 de noviembre, la ida, y 28-29 de noviembre, la vuelta.

Las semifinales se disputarían entre el 2 de diciembre y el 6 del mismo mes, mientras que las finales se realizarían el 9 y 13 de diciembre.

Cabe recordar que América de Cali fue el último equipo que levantó el trofeo, tras derrotar al Medellín, en el campeonato anterior.