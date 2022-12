En Medellín se lamentaron por el clima: “Si no hubiera llovido, la historia habría sido diferente”

Así lo aseguró la futbolista del ‘poderoso’, Paula Botero, quien anotó el segundo tanto con el que su equipo superó, 2-1, en el juego de vuelta de la final al América. Sin embargo, las escarlatas se quedaron con el título por la victoria, 2-0, conseguida en la ida.

Medellín y América no defraudaron en el partido por el título de la Liga Águila femenina 2019 . Ambos equipos protagonizaron encuentros vibrantes, llenos de goles y de emociones. Al final, las escarlatas terminaron dando la vuelta olímpica tras vencer en la serie 3-2 a las antioqueñas.

Publicidad

Justamente el ‘poderoso’ tenía que revertir el 2-0 sufrido en la ida, este lunes en un Atanasio Girardot que tuvo que aguantar las fuertes lluvias que se vivieron en la capital antioqueña. Condiciones que sirvieron de ingrediente adicional de una final histórica.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Es una pena que el clima no nos hubiera ayudado. Si hoy no hubiera llovido y la cancha no estuviera en esas condiciones, estoy segura que la historia habría sido muy diferente”, afirmó Paula Botero, autora del tanto con el que Medellín quedó a un gol de llevar el partido a los penaltis.

“El gol me lo imaginé así, pero me da pena porque eso no nos alcanzó para al menos empatar la serie. Sabíamos que el América iba a estar atrás, que no iban a proponer, que iban a aguantar e iban a manejar el tiempo como lo hicieron. Es una pena”, se lamentó.

Publicidad

Paula Botero anotó el gol de sus sueños, sin embargo, lamentó que el clima no les hubiese favorecido. A Independiente Medellín no le alcanzó para igualar la serie (2-3), en una final bastante disputada frente a América de Cali #GolEsFútbolFemenino



Por: @linamatote pic.twitter.com/tXId2DExYe — Gol Caracol (@GolCaracol) October 1, 2019

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados