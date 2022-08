Fernando Jaramillo habló claro y contundente sobre el futuro del fútbol femenino en Colombia

Fernando Jaramillo , presidente de la Dimayor, respondió a las preguntas sobre la no realización de la liga del fútbol femenino colombiano para el segundo semestre de este año y explicó los motivos por lo que no se pudo realizar.

Además, este martes, el máximo dirigente del balompié profesional en nuestro país dio luces de lo que anhelan para las futbolistas mujeres en el 2023.

“He apoyado la continuidad del fútbol femenino, hemos tenido altas y bajas. Hubo 150 partidos de fútbol en el anterior torneo, con 17 clubes. En la forma práctica le quise dar continuidad, pero entiendo a muchos clubes respecto al tema financiero y de planeación. Nunca quise hacer un anuncio y no cumplir, porque creí que teníamos una oportunidad importante, en un momento clave, porque se ve en la Sub-17, la Sub-20 y la de mayores clasificadas al Mundial”, afirmó de entrada.

Además, Jaramillo explicó las razones por las que muchos clubes no registraron equipos para el campeonato del segundo semestre.

“Los entiendo porque es un esfuerzo económico importante, y no tenían los recursos, que son alrededor de 100 millones mensuales. No fue aceptado el octagonal, no habían los ocho equipos, pero lo importante más allá de no tener liga, es entender el proceso del fútbol femenino, un proceso de cinco años, una actividad que tiene una afición importante, que tiene que ser auto sostenible, llevamos un proceso de 5 años, yo creo que tenemos anuncios interesantes para el año entrante, sino si ya tenemos una planeación todo el año, con dos semestre clarísimos, ojalá con más clubes porque aspiro que se pueda jugar con 20 clubes. Con un apoyo institucional clarísimo por parte de Dimayor, FCF, clubes y apoyo de parte privada, y eso rompe el circulo”, dijo.

Por último, Fernando Jaramillo hizo un llamado a que el apoyo al fútbol femenino llegue no solo desde los entes que regulan el balompié en nuestro país.

“Apenas tenga más difusión, más compromiso, los patrocinadores se van a interesar, es difícil la planeación, acá todos debemos ser conscientes que debe ser un apoyo de todos para darle visibilidad”, concluyó.