Gabriela Rodríguez, una futbolista de 'oro' para el América de Cali y la Selección Colombia

A sus 17 años Gabriela Rodríguez ha ido labrando su camino en el fútbol femenino en Colombia a nivel de clubes y también en Selección. Su personalidad dentro y fuera de la cancha, su garra, entereza y, sobre todo, el ser perseverante le han permitido hoy día ir convirtiéndose en lo que quiere ser en el futuro; no sólo en el aspecto deportivo sino en el personal.

Dice que su amor por el fútbol "viene de sangre", ya que su padre, Bernardo Rodríguez, también jugó. Se desempeñó como centrocampista en equipos como Atlético Huila, Bucaramanga, Deportivo Cali y Medellín, entre otros; él ha sido de sus inspiraciones. Por su parte, su madre Lorena Salazar también ha estado vinculada al deporte.

Nació en Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca, un territorio del país del que han surgido futbolistas que ahora brillan a nivel internacional como el caso de Luis Sinisterra. Gabriela Rodríguez muestra orgullo por su tierra y afirma que espera, que con ello, la vean "no como un pueblo de guerra o de conflicto, sino que es una cuna de muchos talentos; y es una cuna de oro". La habilidosa deportista es nuestra invitada especial en nuestra sección las 'cracks del fútbol femenino'.

Gabriela Rodríguez con la Selección Colombia femenina Sub-17. FCFSeleccionCol

Sus inicios en el fútbol

Con su progenitor inició su andar con la pelota, en su escuela llamada Toritos FC, en su tierra natal. También en una cancha del barrio Olaya Herrera en Santander de Quilichao se divertía con sus amigos con el balón en sus pies, se sentía cómoda jugando con ellos; su infancia fue feliz, las anécdotas no faltaron y algunos regaños tampoco.

"Yo jugaba con mis amigos y por ahí pasaba el río, le llegaba a mi mamá con los tenis sucios porque cuando se nos llevaba el balón el río tocaba meternos a cogerlo; entonces siempre habían regaños (risas)", reveló Rodríguez a este portal.

Gabriela, quien actualmente es una de las figuras del América de Cali, escuadra que lidera el balompié femenino colombiano de 2023 con 30 puntos luego de 12 jornadas, aseguró que al principio sus padres intentaron convencerla con otros deportes, pero al ver que su pasión por el balón era única decidieron apoyarla en su sueño.

"Cuando mis papás me llevaron a probar todos los deportes, yo no quería, siempre me quedé con el fútbol, después ellos se dieron cuenta que estaba como apasionada por el fútbol y me apoyaron. Después estuvimos en unos torneos acá en Cali; la escuela de Carolina Pineda, Atlas, me vio y ellos me llevaron a probar allá. Allí gusté mucho y fue después a la Selección Valle, Colombia", sostuvo la mediocampista 'escarlata'.

El contar con el apoyo de su familia en su carrera deportiva ha sido clave para Gabriela y confiesa que uno de los consejos que le dio su padre al empezar en el fútbol fue "que si me divertía y me generaba felicidad de hacerlo, lo hiciera. Porque siento que nunca tuve la presión de él como de hacer algo, siempre me dio la libertad para hacer lo que realmente quería".

Para la también subcampeona del mundo con la Selección Colombia femenina Sub-17 en la India 2022, una de las cosas más difíciles desde que comenzó su carrera futbolística ha sido el separarse de sus queridos, dejar su pueblo natal. No obstante, con el tiempo ha aprendido a sobrellevarlo porque está enfocada en cumplir con todas sus metas. Quiere ser campeona del mundo, ganar una Copa Libertadores femenina y ser ejemplo para otras niñas que quieran incursionar en el fútbol.

Ha valido la pena ser futbolista

Gabriela manifiesta que todo el proceso recorrido hasta el momento en el fútbol ha valido la pena, cada sacrificio, entreno y demás. Poco a poco el éxito ha tocado su puerta y su sonrisa se hace presente en su rostro en cada presentación con su club, América, y con la Selección Colombia. Y sin duda cuando se le pregunta cuál ha sido lo más gratificante hasta ahora en su carrera deportiva no duda en afirmar que es "ver a sus papás orgullosos" por su éxito en el balompié femenil.

"Yo creo que cada sacrificio vale la pena en todos los rasgos y ámbitos de la vida y más agradecer como a las jugadoras que vienen, que están adelante de nosotras, tenemos que ser muy agradecidas con ellas porque han abierto un camino y nosotras tenemos que seguir cosechando frutos para que las que vienen después puedan practicar el fútbol mejor que nosotras y tomando oportunidades", prosiguió Rodríguez.

¿Cómo se podría definir a Gabriela Rodríguez?

"Soy una persona muy perseverante, lo que me ha caracterizado por tener personalidad dentro y fuera de la cancha, gracias a Dios. Pues Él me ha puesto en unos momentos como no tan buenos, entonces he podido sacar como a furor esa personalidad. Me ha dado también experiencias muy ricas en orgullo, con la Selección, con América, entonces creo que día a día me voy formando y voy siendo la persona que quiero ser".

Usted mencionaba a Carolina Pineda, quien le dio oportunidad para estar en Atlas , ¿qué significa ella para usted?

"La 'profe' Pineda significa mucho para mí, significa pasión. Ella creyó en mí cuando no lo hacía porque tuve un tiempo que no fue tan bueno porque estaba como muy desanimada. Ella me conoció desde muy pequeña, conocía a mi mamá, yo la veo a ella también como una mamá; me ha ayudado en todo y siempre ha querido lo mejor para mí. Vivo agradecida con ella".

¿Cuáles son sus ídolos en el fútbol?

"Me gusta mucho Jack Grealish, el jugador del City; Bernardo Silva también. Me gusta también Cristiano Ronaldo por el trabajo, creo que es una persona muy perseverante y que con trabajo ha logrado todo".

¿Qué le falta por cumplir, un sueño por cumplir?

"Mi mayor sueño es ser campeona del mundo, pero el que tengo aquí ahora, a corto plazo, es ser campeona de la Copa Libertadores".

¿Quizás se arrepiente de algo en su vida, no solamente personal sino también en lo futbolístico?

"No. Creo que todo tiene que pasar para uno darse cuenta de las cosas y para poder avanzar, mejorar y para ser más consciente".

¿Cómo le gustaría ser recordada a usted en el fútbol femenino?

"Siendo campeona de Copa Libertadores con América en casa y siendo campeona en la Selección de mayores".

¿Qué consejo le daría a esa nueva generación de niñas que ahora ven en ustedes un espejo para no bajar los brazos y seguir su sueño?

"Que hagan las cosas con amor, que sean responsables, que se entrenen y que se dediquen y sobre todo que disfruten, porque más allá de ser fútbol, es un juego y si uno disfruta dentro de la cancha todo le fluye; ese sería mi consejo".

El tema Selección Colombia y América de Cali

Gabriela Rodríguez y un festejo de gol con la Selección Colombia Sub-17. Foto: FCF.

Gabriela Rodríguez ha hecho procesos en las distintas selecciones femeninas de nuestro país hasta llegar a la de mayores. En cada una de las categorías ha logrado un buen desempeño y ha conseguido títulos como en los Juegos Bolivarianos del 2022 realizados en Valledupar y en el que se colgó la medalla de oro y salió además con la distinción de la goleadora del torneo.

También hizo parte de la plantilla Sub-20 que actuó en el Mundial de la categoría en Costa Rica, de la nómina de la Sub-17 que quedó en el segundo lugar en la Copa del Mundo de la India y del grupo que participó en la Copa América femenina del 2022 realizada en nuestro país, en la que la 'tricolor' de mayor se adjudicó el subcampeonato. En el horizonte está el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y Gabriela Rodríguez trabaja para hacer parte de las integrantes a la cita orbital que comenzará el próximo 20 de julio e irá hasta el 20 de agosto.

Usted tiene como una 'maestría' especial en la Selección Colombia ya que ha pasado por distintos procesos desde las menores hasta llegar a las mayores, ¿cómo se ha sentido en lo personal, competir, triunfar?

"Me he sentido con mucho orgullo porque he podido estar en las tres categorías. Creo que eso es gracias a Dios, y en las tres selecciones me ha ido bien. Han sido muy chéveres, obviamente todos muy diferentes, pero creo que ha sido importante que los 'profes' me hayan dado la oportunidad de estar en las tres selecciones".

Gabriela Rodríguez sueña con hacer parte del plantel que estará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. FCF.

¿Cómo ve esta selección Colombia? ¿Se perfila usted para estar entre las integrantes que vayan al Mundial?

"Obviamente uno siempre se perfila porque quiere ir más allá, quiere mejorar, y estar en la Selección Colombia, pero creo que ya es decisión del cuerpo técnico y de qué quiere llevar a la selección".

Gabriela, ¿para usted qué significa jugar en la Selección Colombia?

"Mucho orgullo porque desde muy pequeña lo soñaba".

¿Y para usted qué significa vestir la camiseta del América?

"Felicidad, porque yo he sido hincha del América, entonces felicidad, es pasión; y es amor, porque para mí tiene a la mejor hinchada del país y siempre voy a estar dando todo de mí dentro en la cancha por ver a ellos contentos".

¿Para qué está la plantilla del América de Cali femenino?

"Para grandes cosas, para ser campeones de la Liga y ser campeones de Copa Libertadores, Dios mediante".

América de Cali femenino encabeza la tabla del fútbol de nuestro país en este 2023. Archivo Colprensa