"Hay amenazas en contra de La Equidad femenino, dicen en redes que nos esperan en Cali"

La polémica en el fútbol profesional colombiano se trasladó este martes a la Liga Femenina, que juega la serie de cuartos de final, ya que en el partido en el que La Equidad y América empataron 0-0, en el estadio de Techo, en un duelo accidentado y bastante candente tanto por lo sucedido en el terreno de juego e incluso en los banquillos técnicos de cada uno de los equipos.

Incluso,

Elexa Bahr, jugadora de las escarlatas, agredió con puñetazos a un par de jugadoras rivales, tras una acción friccionada en la que la juez

Vanessa Ceballos no consideró la expulsión. Esto, se observó en videos que han circulado en las redes sociales en las últimas horas.

Para hablar de ese tema, en Gol Caracol contactamos a Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, quien se notó contrariado por lo sucedido en el partido jugado en Bogotá, el lunes en la noche.

"Lo sucedido en el partido Jugado por la Liga Femenina entre el equipo, de La Equidad y el América de Cali en el Estadio de Techo es lamentable. La verdad que nosotros hemos advertido constantemente durante la realización de la Liga de la incapacidad de los cuerpos arbitrales de la liga femenina y anoche fue evidente", dijo Zuluaga inicialmente.

¿Por qué se llegó al extremo de las agresiones en el partido entre La Equidad femenino y América?

"Yo creo que lo sucedido se atribuye solo una cosa: el arbitraje que no fue capaz de tener el orden, ni la disciplina en el campo. Pienso que se tomaron medidas desacertadas, hubo faltas graves, no era para terminar completos los equipos. No se tomaron las decisiones disciplinarias requeridas. Si se sacaron amarillas, a diestra y siniestra al cuerpo técnico de Equidad. La verdad que no lo entendimos. Simplemente estaban reclamando juego limpio en la cancha. Esto lo hemos advertido durante la realización de toda la liga, pero desafortunadamente se sigue repitiendo y no se dan garantías para que haya un bonito espectáculo".

¿El tema más grave y notorio fue uno relacionado con agresiones de Elexa Bahr a jugadoras de La Equidad e incluso respuesta a empujones y demás de las futbolistas de su club?

"La jugadora número 7 del América agrede con 2 puñetazos a dos jugadoras de La Equidad. Eso pasó en la cara del árbitro, eso es lo que está dando vuelta por todas partes. Esa acción la sancionó con una tarjeta amarilla, que es lo más increíble. Lo que origina esto es una falta de la jugadora de Equidad, que debió sancionarse y no se sancionó, pero es una falta de juego donde no hay ninguna agresión hacia la contraria, simplemente la agarró y no se sanciona. Y eso es lo que provoca todo lo demás, pero no justifica realmente una reacción de una jugadora profesional a puñetazo limpio. Por algo que había sucedido, ya en el fútbol profesional, a una jugadora de Nacional le habían metido 7 fechas de sanción, por parte de la Comisión Arbitral. Esperemos a ver qué sucede, pero la verdad que es una jugada desafortunada".

¿Además de las fallas arbitrales, algo más preocupa en el seno de La Equidad?

"Las redes sociales hoy son la cloaca de nuestra sociedad, lastimosamente. Entonces sí hemos estado siendo amenazados, que nos esperan en Cali. Nos están culpando de lo sucedido. Quienes fueron al estadio de Techo vieron que había garantías totales, fueron muchos hinchas del América. El comportamiento de las hinchadas fue ejemplar, no sucedió absolutamente nada en el estadio. Fue un partido muy bonito de fútbol, un América que quería, lógicamente con su superioridad avasallar a un equipo, que no se dejó, que se paró bien en la cancha y que también tuvo opciones de gol. Es importante que realmente quienes realmente usan las redes sociales para sacar a aquellos o aquellas falencias del ser humano, que lo piensen porque realmente hacen mucho daño. Estamos amenazados, sí, para ir a jugar el partido del día de lunes. Estoy pensando si no hay garantías totales, pues ya miraremos qué decisión toma".