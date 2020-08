"Huila femenino no va a jugar, tengo una opción en el aire, ahora hay que tocar puertas”

Con evidente tristeza y sorprendida por las decisiones del Atlético Huila con su equipo femenino. Así se mostró Gavy Santos, que fuera una de las líderes del equipo y quien ahora tendrá que buscar otro club para no quedarse sin jugar en la liga de este 2020.

Cabe recordar que ella fue la capitana del club en el histórico título de la Copa Libertadores femenina 2018, logrado en Brasil y de la liga que también se disputó ese año.

En charla con GolCaracol.com, Santos relató su situación y su versión de la negativa por parte de la institución huilense. A continuación, uno de los de los tantos dramas en el fútbol de mujeres en nuestro país.

¿Por qué se tomó la decisión de no participar por parte del Huila?

“Hace unos días me notificaron que no me iban a renovar, pero yo no veo perdidas las esperanzas porque nosotros hablamos con gente que quería patrocinar, que está dispuesta a dar plata, además de los auxilios del Ministerio del Deporte y FIFA. Si era por plata ahí hay, pero ahí fue cuando dijeron que no, entonces eso nos dejó muy aburridas. Ellos tienen prioridad con el equipo masculino, de subirlo a la ‘A’”.

¿Cómo estaba su situación contractual en el equipo?

“Nosotras estábamos entrenando, pero solo algunas teníamos contrato; Maritza López, la arquera y yo. Maritza tiene contrato hasta diciembre, pero yo si lo tengo hasta el próximo 31 de agosto”.

¿El club que les dijo a ustedes dos?

“Hace unos días nos citaron a una reunión, nosotras fuimos muy contentas con expectativa de saber qué era, pero nos dijeron “¿qué? ¿ya encontraron equipo? No lo podíamos creer, pero no perdemos la esperanza. Es triste dejar a un lado este proceso que llevábamos, simplemente es cortar todo lo bueno que se hizo en algún momento. Ahora hay que continuar el camino, pero sola”.

¿Tiene opciones de otros equipos?

“Ahorita toca empezar a mirar, ahí en el aire hay una opción en un equipo de tradición, que dirige alguien que me conoce, esa persona me dice que las puertas siempre están abiertas para mí, pero eso está ahí en el aire, ahora hay que tocar puertas y mirar qué proponen”.

Ya como jugadora profesional, ¿cómo toma la noticia del aval para el fútbol femenino 2020?

“Realmente estoy feliz por esa luz verde de ya tener en concreto a los equipos, de cómo se jugaría. Ahorita estamos a la espera de cuándo se jugaría. Esto es súper importante, estamos esperando, lo lindo es que esto ya es una realidad. Es bueno por las jugadoras que aún ni siquiera tienen contrato, que tampoco tienen ni EPS, al menos ya pueden contar con ese inicio”.