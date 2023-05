Jhannaceth Ruiz, la futura ingeniera ambiental que impulsa a Cortuluá-Yumbo Industriales en Liga

Extraña la playa, la brisa, el mar, el calor y una buena comida típica, como cartagenera que es. Lamenta perderse uno que otro cumpleaños o vivencia familiar, pero todo eso hace parte del proceso y desarrollo en el fútbol. No 'para bolas' cuando quieren tomarla de 'recocha' por su nombre, ya que en la Costa Norte de Colombia también tiende a ser un apellido; se relaja. Ella es Jhannaceth Ruiz Giraldo y hace parte del plantel Cortuluá-Yumbo Industriales, de la Liga femenina 2023.

Comenta la propia 'Jhanna', como le dicen de cariño, que su nombre se lo puso su abuela materna Dilia Tejedor y que vive fuera del país porque le parecía poco común. Al principio no se decantó por el fútbol, incluso practicó otros deportes como el voleibol, patinaje y el baloncesto. Un día un 'profe' la vio y le dijo que tenía buenas e interesantes habilidades para jugar con la pelota a su pies, después de allí empezó a entrenarse con niñas cerca a su barrio Zaragocilla, integró la Selección Bolívar, y posteriormente lo caminos se le fueron abriendo de par en par; todo fue algo rápido.

Eso sí, le tocó mirar en otros horizontes para ir por esa lucha del fútbol, "por la falta de oportunidades que hay en mi ciudad, que de pronto, no nos apoyan tanto como en las afueras del país, me tocó salir".

Jhannaceth Ruiz Giraldo es nuestra invitada especial esta semana a la sección de 'Cracks del fútbol femenino'. Además del Cortuluá-Yumbo Industriales, también ha sido parte de equipos como el Atlético Huila, con el que salió campeón de Liga, Fortaleza, Bucaramanga, Pasto, y esta es su segunda estancia en el club vallecaucano. Igualmente, ha tenido paso por la Selección Colombia.

"Mis inicios fueron un poquito raros porque desde muy pequeña como que no me sentía tan atraída por el fútbol, yo practicaba otros deportes hasta que llegó un profesor que de pronto vio como cositas en mí y, hasta 2014-2015, fue que empecé a entrenar, pero con niñas. Y ahí, todo como rápido, el proceso fue un poquito rápido porque de una vez hice parte de la selección departamental de Bolívar; de allí doy un paso a Selección Colombia en 2017. Y luego, empieza todo, en el Huila", afirmó Jhannaceth Ruiz en charla con este portal.

Jhannaceth Ruiz en uno de los entrenamientos de Cortuluá-Yumbo Industriales. Cortesía Cortuluá-Yumbo Industriales

En todo ese proceso futbolístico sus padres Roberto Ruiz y Mónica Giraldo, además de sus hermanos, han sido indispensables. Siempre le han demostrado su respaldo. "Desde un principio apoyándome, porque me han apoyado en lo que yo he querido hacer, entonces gracias a Dios por ese lado he contado con su apoyo total".

'Jhanna' reveló, que finalmente se decidió por el fútbol, porque cuando empezó a meter goles sintió algo muy especial en su corazón. Al principio de su carrera jugó como delantera, pero hoy en día lo hace más como una volante extrema.

"Como que empecé a practicarlo y como que se movió algo ahí, como la emoción del gol, la emoción de, o sea, de lo que genera esto, ¿me entiende? Me llevó la emoción del gol, ver a mi mamá, a mi papá gritar gol; entonces como que eso fue principalmente por lo que me decidí, y la emoción, la adrenalina que esto genera", sostuvo la número '7' del plantel vallecaucano.

¿Han valido en estos años, desde que usted decidió irse de Cartagena, para ser futbolista?

"Totalmente, totalmente. Gracias al fútbol he conocido lugares, he conocido personas maravillosas. También me ha dado la oportunidad de llevar a mi familia; de ayudarlos, de estudiar, entonces sí, totalmente".

Fútbol e Ingeniería ambiental

Este último año ha sido exigente para la jugadora cartagenera, debido a que ha tenido que distribuir muy bien su tiempo no sólo para el fútbol, sino también para el estudio. Está en primer semestre de Ingeniería ambiental, le ha tocado duro. Hasta su familia desde la distancia le aconseja "que se cuide, que coma bien y que organice los tiempos para que no esté muy saturada". En un futuro se ve ejerciendo su carrera.

"La carrera de Ingeniería ambiental porque mi papá está metido en ese ámbito. Cuando yo era pequeñita estuvimos acompañándolo, viéndolo. De una u otra forma, también como le cogí amor a esas cosas", dijo.

¿Y cómo ha sido el entrenar y el estudiar?

"Es un poquito difícil porque a veces los tiempos como que no te dan. Aunque tienes el tiempo, pero con motivo de los entrenos a veces son tan exigentes que llegas agotada, o sea, tu cuerpo no responde. Entonces sí, ha sido difícil, pero eso hace parte de los sacrificios y después adelante uno ve los resultados de eso. Ha sido difícil, pero lo he sabido llevar".

"Además, sabemos que el fútbol no es algo que nos dure para toda la vida y para tanto tiempo, porque llega un momento donde el cuerpo no responde".

Su presente en Cortuluá-Yumbo Industriales

Jhannaceth Ruiz en acción de juego con Cortuluá-Yumbo Industriales, en la Liga femenina 2023. Cortesía Cortuluá-Yumbo Industriales

¿Cómo ha sido esta vuelta a Yumbo?

"Al Yumbo-Cortuluá ha sido diferente, porque creo que aquí las cosas son un poco diferentes a lo que de pronto veníamos acostumbradas. Pero creo que esa diferencia ha hecho que nos potenciemos un poco más en lo que es la parte deportiva. Lo diferente hace que hagas cosas diferentes; creo que ha sido una experiencia bastante inolvidable y la cual ha hecho que mejore, que veas que las cosas de pronto no son como pensabas. Ha sido una bonita experiencia aprender, sobre todo como persona".

¿Cómo fue esa clasificación de Cortuluá-Yumbo en estos cuartos de final de Liga femenina 2023?

"Como saben, creo que empezamos un poquito mal, pero gracias a los profesores, al cuerpo técnico y también nosotras las jugadoras, estuvimos a tiempo, recompusimos el camino, porque empezamos mal. Entonces, el empezar mal hace que te toque remar contra la corriente a lo último; creo que hicimos las cosas bien a lo último, trabajamos duro, nos unimos como grupo y empezamos a de pronto acatar de mejor manera los direccionamientos de los profesores. Ese fue el punto clave, como acatar mejor los direccionamientos y unirnos más como grupo y es lo que nos tiene en esta instancia".

¿Este Cortuluá Yumbo-Industriales para qué está?

"En este torneo, desde un principio por nosotras no se daba un peso, nadie confiaba en este proceso y creo que ya lo estamos haciendo, y es sorprender. Nadie pensaba que íbamos a clasificar; creo que este equipo está para sorprender y para demostrar que Yumbo está para grandes cosas".

¿Y en esa llave cómo se ven, un rival como Santa Fe?

"Sabemos que Santa Fe es un grupo muy bueno, exigente. Pero creo que más allá de eso, nosotras también somos buenas, sabemos las condiciones que tenemos, sabemos cómo trabajamos y estamos seguras que le vamos a hacer un buen partido a Santa Fe, y ¿por qué no? llevarnos la victoria".

¿Cómo están estos cuartos de final? ¿Cómo analiza a los otros equipos?

"Creo que todas las llaves quedaron súper competitivas, porque creo que los ocho equipos clasificados son merecedores de ellos. Creo que van a ser llaves bastantes complicadas y que cada equipo va a estar luchando por ese sueño de meterse en las semifinales".

Jhannaceth Ruiz y Cortuluá-Yumbo Industriales se enfrentarán a Santa Fe, en los cuartos de final. Cortesía Cortuluá-Yumbo Industriales

Otras declaraciones de Jhannaceth Ruiz

¿Cuáles son esas cualidades deportivas que a usted no le puede faltar nunca en la cancha?

"La rapidez, inteligencia y sacrificio".

¿Un sueño por cumplir?

"Terminar la universidad".

¿Y en lo deportivo, a futuro?

"En lo deportivo, ser campeona de la Liga, de nuevo. Me encantaría jugar por fuera del país, y lo otro, tener una liga más estable, que no nos lleve pronto a tener que irnos por fuera, porque aquí la liga es súper buena y eficiente”.

¿Cómo le gustaría ser recordada, no solamente en el fútbol, sino a nivel personal?

"Me gustaría que me recordaran como una persona humilde, empática, y bueno, luchadora".

¿Qué le dice a esta nueva generación de futbolistas que ven ustedes como ese espejo, de que sí se puede ser futbolista profesional?

"Les diría que no se rindan, que trabajen, que entrenen; que si hay algo bonito que tiene el fútbol es que el fútbol te da todo lo que tú le des. Si hacen las cosas bien, si te entrenas bien, el fútbol te lo va a recompensar tarde que temprano”.