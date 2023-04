Jorge Luis Pinto: "No fue fácil y a pesar del resultado adverso, no nos caímos"

Una vez finalizado el encuentro entre Deportivo Cali 3-2 Junior de Barranquilla por la jornada 16 del fútbol colombiano, el estratega ‘azucarero’, Jorge Luis Pinto, se refirió a lo que fue este importante triunfo en casa, donde estuvieron abajo del marcador en dos oportunidades y remontaron hasta llevarse los tres puntos del estadio Palmaseca.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que no es fácil, que tiene jugadores muy maduros, rotó mucha gente experimentada y teníamos que atacarlo, ese fue nuestro pensamiento siempre, desafortunadamente recibimos un gol sorpresivo, que nos deja un poco intranquilos, pero no nos retuvimos, por el contrario, fuimos con más fuerza”, dijo el entrenador del conjunto verde, referente al juego contra los ‘tiburones’.

Sumado a eso, Pinto recalcó lo realizado por su grupo de jugadores dentro del terreno de juego para revertir la situación: “La actitud de los jugadores y el trabajo con la pelota por ratos que fue bueno, de pronto el partido no fue tan brillante en el trato de pelota por parte y parte porque estuvimos ambos peloteando, ellos peloteándonos balones y nosotros buscando espacios, no nos desesperamos tampoco en el 2-1, tuvimos calma, buscamos en arco sin desespero y gracias a Dios encontramos el segundo y el tercer gol”.

“Tuvimos la actitud, sabíamos que el partido teníamos que buscarlo y a pesar del resultado adverso en el 0-1 y el 1-2 no nos bajamos, no nos caímos, por el contrario, sentimos la necesidad de atacar, encontramos algunas alternativas, ensanchamos bien el campo de juego, hubo jugadores muy importantes que le dieron presencia ofensiva en el manejo y no fueron solamente los goles, hubo otras oportunidades que pudimos concretar”, sentenció el santandereano.

Publicidad

*Otras declaraciones:

*Se evidenció lo trabajado en la semana

“Se vio un fútbol por parte y parte, lo llevamos a un punto un poco disputado, sin tanta claridad como lo queríamos hacer nosotros desde el comienzo, pero ese es el fútbol y así se definen los grandes partidos. Terminó en un partido duro, agresivo, recio; luchamos para quitarle la pelota y ganarlo”.

*Mensaje para la afición

“Nos sentimos y estimulados con la afición, la verdad, queríamos agradecerle el triunfo a la hincha, el acompañamiento que nos hicieron hoy fue extraordinario y queremos agradecerlo inmensamente y eso nos compromete en seguir mejorando y escalando posiciones porque ese es nuestro afán”.

Publicidad

*Sensaciones de la victoria

“No es fácil, créanme, este es un equipo que tiene jugadores importados, de muchos años, casi dos nóminas en los cambios y desde el banco de nosotros tenemos jugadores jóvenes. Eso me llena de orgullo y como se los he dicho y esta oportunidad se aprovecha es ganando”.

*Sobre su equipo ideal o titular

“En un equipo nunca hay una línea titular porque hay que hacer cambios, hay lesiones, tarjetas y todo eso, pero sí hay un modelo y una base como lo ha venido haciendo en estos últimos tres partidos, de alguna manera estabilizamos la nómina en Barranca para darle continuidad y vamos a pensarlo para ver qué hacemos en el partido con América”.