Junior y Pereira ganaron en el inicio de la quinta fecha de la Liga femenina del fútbol colombiano

Este miércoles empezó la quinta fecha de la Liga femenina del fútbol colombiano , con tres encuentros que dejó un saldo positivo para los equipos que actuaron en condición de visitante.

Deportivo Pereira se impuso por la mínima diferencia al Cortuluá en el Doce de Octubre, con una solitaria anotación de July Cárdenas, y de esta manera, logró su segunda victoria en el campeonato para llegar a ocho unidades.

Por su parte, al Atlético Huila se le escapó el triunfo del bolsillo frente a Llaneros en el Belo Horizonte de Villavicencio, luego de irse en ventaja con los tantos de Nancy Madrid y Stefanía Arroyo, pero el local lo igualó a través de Gabriela Urueña y Susana Álvarez, este último en tiempo de descuento.

Entre tanto, Junior de Barranquilla se impuso a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo con gol de Karen Guillen, para registrar la tercera victoria para las dirigidas por Yinaris García, en la presente temporada.

Resultados fecha 5 Liga femenina del fútbol colombiano:

Llaneros 2-2 Atlético Huila

Cortuluá 0-1 Deportivo Pereira

La Equidad 0-1 Junior

¿Cómo se jugará la fecha 5 de la liga femenina de este miércoles 10 de marzo?

Real Santander vs. Orsomarso, hora 11:00am

Fortaleza vs. Ind. Santa Fe, hora 3:00pm

Tolima vs. Bucaramanga, hora 3:00pm

Ind. Medellín vs. Deportivo Cali, hora 7:00pm

América de Cali vs. Atlético Nacional, hora 8:00pm