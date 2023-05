Karla Viancha, la joven promesa del fútbol colombiano que brilla con Independiente Santa Fe

La fase del 'todos contra todos' de la liga del fútbol colombiano femenino está llegando a su final y, en la previa de la última fecha que se jugará el próximo martes 23 de mayo, es momento de conocer a una de las jugadoras que debutó este año con Independiente Santa Fe, elenco que recientemente clasificó a los cuartos de final de este campeonato con un total de 32 puntos en 15 partidos jugados que lo sitúan en el segundo puesto.

"Inicié practicando varios deportes como patinaje, natación y hasta basquetbol, pero una vez mi hermano me llevó a un entrenamiento de fútbol y me gustó. Yo vivía por el sur de Bogotá y desde los seis años entré a una escuela de fútbol que se llamaba Niza. Luego, pasé a otra que se llamaba Independiente y ahí jugaba con hombres. Iba a jugar la pony fútbol con ellos, pero no se podía porque no había equipos mixtos, entonces me tocó encontrar un equipo femenino para jugarla y llegué a Besser", empezó diciendo Karla Viancha en diálogo con Gol Caracol.

Después fue consolidándose en esta deporte con la Selección de Bogotá, en la que tiene varios recuerdos especiales.

“Algunos de los recuerdos más especiales los tengo con la Selección de Bogotá porque disputamos varias finales. De hecho, el gol que marqué que más recuerdo fue contra la Selección de Bolívar. Íbamos perdiendo 2-3 y con ese gol empatamos el partido para luego terminar ganando por penaltis. Todos pensaban que no pasaríamos a la final, pero lo logramos”, añadió.

Y esa entrega y fortaleza que la caracterizan le permitieron llegar a debutar a los 17 años de edad con Independiente Santa Fe, equipo con el que ha marcado cuatro goles en siete partidos siendo inicialista.

"Antes del Mundial de India, ya había tenido contactos con el profe Ómar porque él me había visto en algunos entrenamientos con la Selección Colombia. Después se dieron las cosas, estoy muy contenta de estar en el primer campeón del fútbol femenino y también de compartir vestuario y aprender de varias jugadores que tienen amplia trayectoria", mencionó.

Pero en paralelo a Santa Fe, Viancha también tiene un interesante proceso con la Selección Colombia Sub-17, con la cual quedó subcampeona del Mundial de la India que se realizó el año pasado y dio más detalles de esta vivencia.

“Creo que hacer parte de ese grupo fue un experiencia inolvidable y un aprendizaje futbolístico y personal muy bueno. Vivir un Mundial es el sueño de cualquier futbolista y el llegar a la final aún más. Me parece que fue un orgullo para todo el país y para mí algo muy lindo. Este equipo es muy bueno y ojalá se pueda seguir en el proceso”, compartió.

Ahora, esta joven futbolista quiere seguir demostrando su talento con el cuadro cardenal y tiene claro su objetivo en el largo plazo.

"Me gustaría jugar en algunas de los equipos grandes de Europa, pero sé que para hay que esforzarse y tener disciplina. También, me gustaría estudiar alguna carrera profesional y que pueda 'ir de la mano' con el deporte", concluyó.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe cerrará la primera fase de la liga del fútbol colombiano femenino el próximo martes 23 de mayo contra Llaneros desde las 3:15 p. m.