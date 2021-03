Una de las futbolistas del momento en nuestro país y a nivel continental es Katherine Tapia, quien se convirtió en la gran heroína del América de Cali Femenino , en la clasificación a su primera final de Copa Libertadores Femenina, tras atajar dos penales decisivos frente a Corinthians.

Ella dio unas declaraciones sobre su historia en el mundo del fútbol y dejó en claro el paso a paso que ha dado para estar cerca de tocar la gloria, luego del empate 1-1 y el posterior triunfo 4-3 por penaltis.

Entre sus intervenciones, habló sobre los sacrificios que ha realizado para poder estar en el lugar que actualmente se encuentra. "Creo que con los sueños y todos los sacrificios que he podido hacer, los cuales han sido muchísimos, han dado fruto. Trabajé desde muy pequeña, limpiando, haciendo aseo, dejando la Policía, porque no la quería dejar", dijo la cordobesa.

Además, agregó que se fue en búsqueda por sus sueños. "Me vine por el sueño de futbolista y aquí estoy lográndolo", comentó.

En otra declaración se refirió de su paso por otra posición en la cancha, y de quien fue el responsable de convertirla en portera: "Yo comencé como defensa central, tuve la oportunidad de estar en la preselección Colombia Sub-20 en el 2012, me quedé a un paso de viajar hacia Curitiba. Después me encuentro con mi entrenador Diego Toro, que fue el que me metió esta idea loca de ser arquera. Y siempre estaré agradecida con él obviamente, porque vio las capacidades que tenía y lo que podía lograr" expresó Tapia.

Por último, habló sobre quienes son sus referentes en su posición, "Mi entrenador en Atlético Nacional, Fabio Calle, con quien estoy agradecida enormemente por todo lo que representa en mi carrera. Admiro también mucho el juego de Ter Stegen, su forma de achicar, de jugar con los pies. Me ayuda mucho a analizar todo eso", señaló la guardameta referente de las escarlatas.

