Kelly Restrepo, la goleadora que quiere triunfar con el Independiente de Medellín

La liga del fútbol colombiano femenino 2023 sigue en marcha y uno de los equipos que están en la lucha por clasificar a la siguiente fase es el Deportivo Independiente Medellín, que se encuentra ubicado en el sexto puesto a siete unidades del América de Cali (27).

Y una de las goleadores del DIM en este torneo es Kelly Restrepo, pues tiene un total de tres goles y viene de marcar el único tanto en el triunfo contra Real Santander.

Pero para llegar hasta el equipo de sus amores, primero tuvo que ganar una apuesta y desde muy pequeña hacer grandes esfuerzos por este deporte.

“Comencé a jugar entre los 5 y 6 años de edad. Realmente, todo surgió de una apuesta porque un día acompañé a un amigo a entrenar y el técnico me dijo que me becaba en el equipo si hacía 10 dominadas y terminé haciendo 11. Eso me hizo sentir orgullosa porque nunca lo había realizado y también feliz de que se abriera esa oportunidad en el fútbol”, comentó inicialmente en entrevista con Gol Caracol.

También, recordó otros momentos y torneos que marcaron sus primeros pasos en fútbol.

“En la mayor parte de mi carrera deportiva competí contra hombres, ejercí varias posiciones y hasta una vez jugué de arquera porque la compañera no había llegado. Disputé varios torneos y recuerdo mucho cuando jugué desde los 11 años ‘La Pony Fútbol. Ahí comencé realmente el camino en el fútbol femenino”, agregó.

Entonces, luego llegó la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, pero en un lugar inesperado o, por lo menos, a varios kilómetros de distancia de su natal Bello, en Antioquia.

“Alfredo Taborda ha sido mi entrenador y consejero de todo la vida, y con su apoyo tuve mi primera oportunidad en el fútbol femenino a los 17 años, cuando debuté con el Deportivo Pasto. La verdad, nunca imaginé que pasaría, pero fue fácil asimilarlo desde la parte emocional porque desde pequeña ya estaba acostumbrada a salir de la casa para disputar torneos. Hay un refrán que dice que ‘uno a veces no debuta en su tierra’ y en mi caso aplica porque lo hice con el Deportivo Pasto", dijo.

Y su misma pasión por este el fútbol también la llevó a conocer otros países, donde también pasó por algunos momentos difíciles.

“En Ecuador estuve jugando con el Macará, pero sufrí una lesión en los tendones peroneos de la pierna derecha que tuvo que ser tratada con una operación. Este momento fue duro porque empecé a extrañar más a mi familia y me limitó en mis actividades diarias (...) Otra experiencia complicada fue la de jugar en Guinea Ecuatorial, un país situado en África Central. La cultura era completamente diferente y había varias jugadores que hablaban otros idiomas. Sin embargo, dentro de la cancha las cosas fluyeron y estuve cuatro meses”, señaló.

Pero la vida también le tenía preparada otras alegrías y así fue como regresó a Colombia para jugar con el Deportivo Independiente Medellín, el equipo de sus amores y con el que sueña salir como campeona en esta temporada.

“Me siento feliz porque siento que estoy aportando para el beneficio del equipo. Además, soy hincha del Medellín y eso me motiva aún más para esforzarme, ayudar a mis compañeras y entregar todo de mí en la cancha. Cuando no juego es peor, porque entro en el rol de entrenadora y algunas ocasiones discuto con los jueces”, mencionó.

Eso sí, también busca transmitir sus conocimientos a los próximas generaciones de futbolistas y lo hace por medio de un interesante proyecto social.

“Desde hace dos años hago parte de un proyecto deportivo en el cual hemos venido trabajando con equipos reconocidos de Medellín para formar a niñas, desde los cuatro años, en el fútbol. Desde pequeña, tracé la meta de ser una de las mejores jugadoras del mundo y me gustaría ser recordada como una futbolista que inspire a otras desde la responsabilidad, el esfuerzo, la honestidad y la sinceridad", comentó.

Finalmente, habló de la previa del duelo que tendrá contra el Deportivo Pasto, el equipo que le dio la oportunidad de cumplir su sueño y convertirse en jugador profesional.

“Estaré feliz de volver a ver a varias de mis anteriores compañeras y a otros miembros del equipo. Pero esto es fútbol, yo represento a mi ciudad, a mi equipo del alma y muchas ganas de marcar goles”

Por: Jacobo Olivares

En Twitter: @JacoboOlivares7