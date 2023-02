La partida de Linda Caicedo del Cali: entre alegría y orgullo; pero sin billete a las arcas del club

Linda Caicedo ya firmó su contrato y fue presentada como nueva jugadora del Real Madrid de España. La joven futbolista colombiana es considerada una de las joyas del balompié femenino a nivel mundial, luego de brillar en las diferentes categorías de la Selección Colombia, donde fue pieza fundamental para el subcampeonato de la Copa América femenina, y el Mundial Femenino Sub-17.

Asimismo, logró varias distinciones individuales debido a su alto rendimiento, en los que se destacan: mejor jugadora de la Copa América, Mejor jugadora sub-20 de la Conmebol (IFFHS), incluida en el Mejor Once de la Conmebol (IFFHHS), Balón de Plata en el Mundial Sub-17 y Botín de bronce del Mundial Sub-17.

Este viernes, en medio de su presentación oficial con el Real Madrid, en Gol Caracol hablamos con Eldy Vanessa Alipio, gerente del Deportivo Cali Femenino, quien conoció de cerca el proceso de la talentosa futbolista de nuestro país.

Publicidad

"Tratándose de una calidad de jugadora como Linda Caicedo y en un proyecto como el nuestro que es más reciente que antiguo, es un honor que Linda haya vestido esta camiseta, se haya enamorado de la institución y la haya pasado muy bien, porque Linda Caicedo fue muy feliz con las compañeras con las que estuvo, con lo que hizo, se superó a ella misma. Son sentimientos de agradecimiento, de orgullo, de lo que significa ella como jugadora y como persona", expresó de entrada Alipio, quien ha comandado el proyecto femenino del conjunto 'azucarero'.

Y agregó con respecto a lo que significa para la institución esa transferencia que se dio con la 'joya' colombiana, la directivas comentó que "es un total orgullo y aparte nos permite también que por medio de ella se les abra la puerta a otras jugadoras. Que quede ahora el referente de que la jugadora colombiana pueda soñar con lo que Linda Caicedo está logrando. No es solo importante para el Deportivo Cali, sino para todas las demás chicas que vienen detrás de ella, que saben que lo pueden soñar y lograr".

En otra intervención nos contó más al respecto de Caicedo Alegría, "a pesar de todo el 'boom' mediático que había alrededor de ella, ella se estaba tomando las cosas con calma y tomando la decisión tranquila y con la interna de su familia y su círculo de confianza. Ella siempre estuvo tranquila y esperando el momento. Ella es una persona que se enfoca en lo que está, por ejemplo, ahora que estaba con la Selección Colombia, no intentó distraerse con nada diferente. Ella siempre está en el paso a paso, pensando en grande pero sin desviar su atención".

Publicidad

Por último, reveló que el Deportivo Cali no recibirá ningún rédito económico tras esta negociación. "No llegó, ni va a llegar nada. Ojalá eso pueda cambiar pronto en el fútbol femenino. Realmente estamos creciendo como industria de manera acelerada, pero no como los clubes quisiéramos para poder reinvertir en el mismo fútbol femenino. Pero esperamos sea un inicio para que próximamente las jugadoras puedan tener transferencias onerosas que las beneficie personalmente a ellas y también a los clubes que invertimos en el futbol femenino", confirmó Alipio.