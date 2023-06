Larry y Ómar Vásquez, la eufórica celebración de dos hermanos unidos por ese amor por Millonarios

Larry Vásquez se vistió de héroe con Millonarios, tomó el balón en los cobros desde el punto blanco del penalti y no defraudó. El experimentado volante del 'embajador' envió el balón al fondo de la red, con un buen zapatazo, imposible para Kevin Mier, guardameta de Nacional, y con ello le dio el título 16 al azul capitalino. Uno de los que más festejó su gran logro fue su hermano, Ómar Vásquez.

Y es que ambos comparten ese amor y compromiso por la camiseta azul y blanca de Millonarios. Su entrega es evidente y luego de la consagración por parte de Larry y compañía en el estadio El Campín, Ómar no dudó en mostrar el orgullo que siente por su familiar y compartió en sus redes sociales unos emotivos videos y palabras para el número '5' del conjunto 'embajador'.

"Te amo con todo mi corazón crack, sigues siendo una gran inspiración y un gran ejemplo en todo. ¡Felicitaciones campeón!", se lee en el mensaje de Ómar Vásquez en su red personal de Instagram y dicha publicación la acompañó de una fotografía de su hermano Larry abrazando la copa de campeón de la Liga I-2023.

De otro lado también se hizo viral un video donde Ómar festeja a rabiar el título número 16 de Millonarios. Se nota muy emocionado y al borde de las lágrimas, en el corto clip se escucha: "Campeón, Dios mío, gracias Dios".

Igualmente en la historia publicada por Ómar Vásquez, aludiendo al video, agregó las palabras de "seguimos historia" y arrobó a su querido hermano Larry Vásquez. Los gritos y aplausos de sus seres más cercanos no se hicieron esperar para el '5' de Millonarios.

Hermanos Campeones 💙💙



Así celebró Omar Vasquez el penal de Larry y la estrella 16 de Millonarios.



Lo sufrió en 2012, ganó la Liga y ahora su hermano es campeón del FPC. pic.twitter.com/Di3pJ29rHa — Frailejón Campeón 💙🌟🤍 (@Andresrodri43) June 25, 2023

Y es que Larry Vásquez ingresó para la tanda de los penaltis y no defraudó la confianza depositada por Alberto Gamero. El centrocampista de 30 años también se vio muy emocionado por el logrlo conseguido con la camiseta del 'embajador'.

"Increíble, mejor no lo hubiera soñado. Me tocó suplente y con las mismas ganas calenté, sabía que en algún momento me tocaría entrar y si no también le iba a hacer con la misma fuerza", dijo Vásquez a los periodistas tras lograr la estrella 16 del azul capitalino en la gran definición contra Atlético Nacional.

Este es el segundo título de Larry con Millonarios, luego del obtenido en el 2022 de la Copa Colombia. De otro lado recordemos que su hermano Ómar también logró gritar campeón con el azul en la Copa Colombia en el año 2011 y en el Finalización del 2012.