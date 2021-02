Leicy Santos: "Cada año han ido tratando de acabar con la liga femenina en Colombia"

Leicy Santos aseguró este viernes, en diálogo con GolCaracol.com, que cada año la Dimayor ha tratado de acabar con la liga profesional femenina, pues es "evidente la falta de compromiso".

"Es una falta de respeto. Es evidente esa falta de compromiso que hay. Si quieren que el futbol femenino tenga un mejor desarrollo, ese no es el camino y lo que pienso es que cada año han ido tratando de acabar un poco la liga profesional", le dijo Santos a este portal.

"La liga ha venido involucionando y eso no le conviene a nadie, ni a las jugadores, ni a la Selección Colombia . Estamos en un buen momento para volver a ser escuchadas y que realmente se hagan las cosas bien", agregó.

La colombiana, elegida el año pasado como la mejor latinoamericana de la Liga femenina de España, afirmó, además, que la pandemia no es una excusa para que no se pueda contar con un torneo digno para las mujeres, pues "cuando no había Covid-19, siempre estaba la incertidumbre".

"Hablan de tener compromiso y van a sacar una liga de mes y medio y la llaman profesional. Es verdad que la pandemia ha traído muchos inconvenientes, pero para mí no es una excusa. Cuando no había Covid-19, siempre estaba la incertidumbre. No es de ahora”, aseveró la nacida en Lorica (Córdoba).

La mediocampista de Atlético de Madrid se recupera de la lesión que sufrió a finales de enero en el recto anterior de la pierna derecha y espera volver a las canchas antes de que se inicie el mes de marzo.

Por último, Santos Herrera, de 24 años, le pidió a sus compañeras en Colombia que se hagan sentir y sigan trabajando por el futuro del fútbol femenino en el país.

"Hay que trabajar y seguir luchando por lo que queremos. Es una situación en la que debemos salir a expresar lo que pensamos, unirnos en beneficio del fútbol femenino, porque así como van las cosas no se ve futuro”, finalizó.

Cabe recordar que la Dimayor anunció el pasado martes que la liga femenina comenzará en julio e iría hasta finales de septiembre, y que se reunirá con los clubes interesados en participar para acordar el sistema de campeonato.