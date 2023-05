Liga femenina 2023: definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final

Este martes 23 de mayo se jugó la jornada número 17, la última, del 'todos contra todos' para definir el resto de los equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga femenina 2023. América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional-Formas Íntimas, Deportivo Pereira y Medellín ya tenían su cupo asegurado y así las cosas eran varios los clubes peleando por dicha opción.

En ese orden de ideas, los equipos que lograron poner su nombre en las finales fueron Deportivo Cali, que venció 2-3 a Deportes Tolima; Cortuluá Industriales hizo lo propio frente a Atlético Bucaramanga, al que goleó por 0-4 y La Equidad, pese a perder 2-0 con América, también logró su cupo a las instancias finales.

Estos son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga femenina 2023.

1. América de Cali, 40 puntos

2. Santa Fe, 35 puntos

3. Atlético Nacional, 30 puntos

4. Pereira, 29 puntos

5. Deportivo Cali, 27 puntos

6. Independiente Medellín, con 27 puntos

7. Cortuluá, con 25 puntos

8. La Equidad, con 23 puntos.

Estos son los resultados de la jornada 17:

Real Santander 1-4 Millonarios

Tolima 2-3 Cali

Medellín 2-2 Nacional

América 2-0 La Equidad

Boyacá Chicó 1-1 Junior

Huila 0-2 Pereira

Bucaramanga 0-4 Cortuluá

Santa Fe 2-0 Llaneros

Así quedaron las llaves de los cuartos de final:

Al conocerse a los equipos clasificados que optan por el título de la Liga femenina 2023, de inmediato la Dimayor, el mayor ente del fútbol colombiano dio a conocer las llaves de los cuartos de final y anunció las fechas de cuándo iniciará esta parte del campeonato femenil de nuestro país.

Llave A (América de Cali vs La Equidad).

Llave B (Independiente Santa Fe vs Cortuluá Yumbo Industriales FC).

Llave C (Atlético Nacional – FI vs Independiente Medellín).

Llave D (Deportivo Pereira FC S.A. vs Deportivo Cali).

En esta parte del campeonato, América, Santa Fe, Atlético Nacional y Deportivo Pereira comenzarán los cuartos de final de la Liga femenina 2023 en condición de visitante y finalizarán sus llaves como local.