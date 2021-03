Liliana Zapata: “América femenino es un proyecto estructurado, nos dejaron llenos de orgullo”

América de Cali femenino da de qué hablar en el balompié internacional, al eliminar a las favoritas Corinthians y conseguir el paso a la final de la Copa Libertadores, algo que sigue generando un crecimiento en el nombre del fútbol femenino de Colombia.

Tras el encuentro, la emoción y los comentarios positivos no se hicieron esperar y mucho más para felicitar el histórico logro del elenco vallecaucano, que tiene como objetivo traer la segunda copa internacional para nuestro país, como ya lo logró el Huila.

Por ese motivo, en GolCaracol.com charlamos con Liliana Zapata, fundadora y gerente de Formas Íntimas, además de una de las más reconocidas exponentes y personas que apoyan y han impulsado el fútbol femenino en Colombia.

La antioqueña se refirió a lo alcanzado por el América de Cali, así como opinó de la importancia del liderazgo de Catalina Usme y la estelar actuación de la arquera Katherine Tapia.

¿Qué análisis hace del paso del América a la final de Libertadores femenina?

“La actuación del América nos deja el corazón y el alma lleno de orgullo, felices de que nos representaran tan bien y no solamente en el partido de hoy, sino en toda la fase de grupos. Nosotros conocemos de primera mano el alma y la proyección y la visión que tienen en ese proyecto que tienen tan bien estructurado en el América, es un equipo rodeado de jugadoras jóvenes, lideradas con tres o cuatro futbolistas de mucho recorrido. Es un equipo con mística, con buen fútbol, mentalmente muy fuerte y estamos inmejorablemente representados por el América de Cali”.

¿Importante el liderazgo de Catalina Usme, no?

“Catalina Usme es una de las jugadoras diferentes del continente, es una mujer fuerte, pero por dentro también sensible, apasionada, seria, entregada, profesional, que se capacita, que comparte el conocimiento, no se queda con nada, no es egoísta. Son indiscutibles las condiciones técnicas y físicas de esta jugadora. Ya como ser humano, como líder es diferente, y es clave en cualquier equipo del mundo tener un referente y líder. La conozco desde hace más de 17 años porque la tuvimos en Formas Íntimas, desde los 15 años como hasta los 28 o 29 años, y sé de la gran deportista que es, fue clave y fundamental, lo reconozco yo y todo el país”.

¿Qué decir de la actuación de Katherine Tapia en la tanda de penales?

“Uno tiene como deportista momentos de gloria y de desilusión, Katherine Tapia la conozco bien, ella se presentó a Formas Íntimas en sus inicios en el fútbol en Antioquia, es seria, comprometida, muy profesional, ha tenido unas jugadas desafortunadas, pero es un ser humano, pero vea, hoy estuvo gigante en la tanda de penales. Si es bien difícil cobrar un penal, mucho más es atajarlo, con esa presión y la conciencia de que si lo tapo clasificamos o si me lo hacen nos eliminan, por eso también un gran reconocimiento para ella en la clasificación del América de Cali”.

