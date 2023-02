Linda Caicedo reconoció que Chelsea también le viene coqueteando para este 2023

Este lunes 6 de febrero, Linda Caicedo otorgó unas declaraciones reveladoras que presagian lo que será su próximo futuro profesional inmediatamente cumpla los 18 años de edad, siendo el Barcelona y Chelsea los equipos que le ‘coquetean’ a la delantera colombiana.

Además de eso, se permitió hablar acerca de lo que fue su experiencia en el Mundial Sub-17, enfatizando en la importancia del año pasado para su carrera y crecimiento personal y profesional.

¿Cuál ha sido la clave de éxito para Linda Caicedo?

“Yo creo que el saber mantenerse, poder llegar en temas de Selección Colombia e ir construyendo ese día a día, el ir creciendo en base a mis compañeras me ha ayudado muchísimo, esa humildad y esa alegría que también he generado siempre es lo que me mantiene, el tener los pies sobre la tierra, el saber que estoy muy cruda de la realidad y que todavía no he ganado nada porque falta mucho. Apenas tengo 17 años, siento que apenas voy por esa etapa de mi crecimiento como persona y futbolista”.

¿Ya es inminente su salida al fútbol exterior?

"El fútbol es muy incierto, esperar, cumplir mi mayoría de edad y esperar en dónde se me dé poder hacerlo, de la mejor manera y crecer".

¿Cuál fue el mayor reto para Linda en el 2022?

“Encajar en la selección mayor siempre me costó, el profe me llamaba ahí a entrar y quizás al juego me costó al inicio. Tuve dos años, jugué Copa América, siento yo que el equipo me acogió bien entonces ese fue el reto, pode entrar al grupo no solamente por el talento sino que también como persona, el poder llegarle a cada una de mis compañeras. Entonces ese fue mi mayor reto, junto al tema del Mundial Sub-17, el poder crecer junto a mis compañeras fue algo increíble y significativo no solamente para mí, sino que también para Colombia, siendo el proceso que viví el año pasado algo lindo e histórico para todos”.

¿Qué se viene para el futuro inmediato de Linda Caicedo?

“En un par de días cumplo mis 18 años, con muchas ganas y expectativas de salir al exterior, aún no hay nada concreto, nada claro, pero esperemos el día soñado y que se den las cosas de la mejor manera. He recibido varias ofertas, muy agradecida por eso, por el año que también tuve siento que fue muy importante, pero estoy analizando, viendo lo mejor para mí, no solamente esa parte futbolística, sino que también esa parte personal que me importa muchísimo y esperar que se de lo mejor”.

Además de eso, la delantera colombiana se animó a hablar sobre dos de los equipos que han sonado fuertemente para su fichaje: Chelsea y Barcelona, refiriéndose al conjunto inglés como “un excelente club, con excelente liga y excelentes jugadoras”, mientras que a las ‘culés’ las definió desde su máxima referente, Alexia Putellas, a quien considera una “grandiosa jugadora, Balón de Oro, la mejor del mundo, con mucho recorrido, admiración y mucho respeto hacia ella”.