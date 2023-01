Linda Caicedo responde sobre un posible arribo al exterior: "Es mi sueño, pero no hay nada concreto"

A pesar de ir marcando un camino y reconocimiento en lo personal y profesional hace años atrás, sin duda alguna el 2022 fue el mejor de todos para Linda Caicedo , quien quedó a una victoria de poder darle la Copa del Mundo femenina Sub-17 a Colombia.

Sin embargo, su rendimiento personal en la competencia estuvo al más alto nivel, a eso las diferentes distinciones y reconocimientos en materia de premios individuales para aquel torneo, que Linda cosechó a sus vitrinas, junto a los elogios de grandes estrellas del fútbol mundial, tales como Carles Puyol.

Su impacto inmediato, también llamó la atención de los grandes clubes de Europa, que hoy en día están coqueteando a Caicedo para que se sume a las filas de su equipo, siendo el Barcelona de España uno de los más renombrados en el último tiempo.

Lo único cierto es que la delantera de 17 años, todavía no ha cumplido su mayoría de edad, por lo que en materia de contratos en el exterior y demás, existen complicaciones, además de eso, su presente se encuentra en el fútbol colombiano, donde actualmente viste los colores del Deportivo Cali, quien ya conoce rival en la Liga que está próxima a iniciar: Real Santander.

En una conferencia de prensa, concedida en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, donde se entrena la ‘Tricolor’ de cara a lo que será la Copa del Mundo femenina 2023, en su categoría mayor, Linda dio detalles de lo que es y podría ser su futuro profesional en este año: "Todavía no he cumplido los 18 años. Mi sueño es salir (al exterior), pero todavía no hay nada concreto y lo que me queda es esperar y entrenarme bien".

Cabe resaltar que Caicedo cumplirá su mayoría de edad el próximo 22 de febrero, siendo este el requisito necesario para dar el salto al viejo continente, donde ella misma afirma, estar mentalizada para lo que venga: "Si se da, hay que asumirlo de la mejor manera y adaptarse a una nueva cultura. De lo contrario, seguiré dando lo mejor de mi acá en la liga colombiana”.

"Siento que con el tiempo iremos creciendo en cada competencia y de lo que queramos hacer, pero esto es lo que hay y mis compañeras y yo estamos preparadas para disputar la Liga con mucha humildad y alegría", afirmó referente al campeonato colombiano, además de expresar su deseo de poder competir en la Copa del Mundo, que se realizará entre julio y agosto: "Quiero estar en el Mundial, mis compañeras también y va ser un lindo trabajo de preparación no tanto individual, sino algo colectivo para crecer como personas y como futbolistas".