Lorena Cobos, con su olfato goleador, tiene a Llaneros en los primeros puestos de la Liga femenina

Buena visión de juego, dominio del balón, se mueve bien de espalda al arco, maneja bien ambos perfiles y además es letal de cara al gol, esas son las cualidades futbolísticas con las que Leidy Lorena Cobos ha logrado destacarse desde que decidió ser una profesional.

Sus dotes con el balón le han permitido a la oriunda de Granada, Meta, liderar a un Llaneros que está sorprendiendo en la actual Liga femenina 2023. Sus goles, que son 9 en total, han llevado a las de Villavicencio a estar en las primeras posiciones, son segundas con 22 enteros tras 11 fechas. Además, la artillera metense ha sido elegida en varias oportunidades como la figura de la cancha.

Lorena, como le llaman sus familiares y amigos cercanos, es la actual goleadora del balompié femenil de nuestro país. Se muestra orgullosa por dicho logro, pero alude que todo ello se debe "al trabajo en equipo, al trabajo de mis compañeras". Dice que si no fuera por ellas y al colectivo ese ítem no fuera posible.

Precisamente Lorena Cobos, de 21 años y con procesos en la Selección Colombia, es nuestra invitada a la sección de 'cracks del fútbol femenino'.

Lorena Cobos en compañía de Carlos 'El Pibe' Valderrama. Foto: archivo particular

Sus inicios en el fútbol, sus primeros toques de balón

Desde que era pequeña, Cobos se inclinó por la pelota y jugaba con niños porque en su lugar natal no había clubes para las infantas. En sus primeros toques de balón demostró destreza y muchos de los padres de otros pequeños le comentaban que tenía talento. Después tuvo incursión en el Ponyfútbol y también hizo parte de los procesos formativos de la Selección del Meta.

"Desde los 5 años inicié jugando, claramente con hombres porque en el Llano no había equipo femenino y pues tampoco se trataba mucho el deporte en el género femenino. Recuerdo que era pequeñita, flaquita, y como que a todos los papás les gustaba mucho el verme jugar; siempre me decían que tenía futuro en mi carrera porque tenía un talento y así se fue dando. Después mi primer torneo nacional fue el de Ponyfútbol, en la ciudad de Medellín, y ahí sí fue con mujeres; el resto fue todo un proceso formativo en la Selección Meta", dijo de entrada la artillera 'llanera' en charla con Gol Caracol.

La número '23' relata que el apoyo de su familia ha sido indispensable para tejer el camino al fútbol de élite. Agradece que le den ánimos y fortaleza cuando las cosas no salen bien; que siempre estén al 'pie del cañón' para ella.

Lorena Cobos, delantera del Llaneros, en compañía de sus familiares. Foto: archivo particular

"Gracias a Dios no tuve problemas con eso, mi familia es muy futbolera, se siente súper orgullosa de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera deportiva. Siempre he contado con el apoyo de ellos, mi familia siempre ha estado ahí y me dicen que no me rinda. Estoy súper agradecida con ellos porque son los que me mantienen en pie en estos momentos y en los momentos que he estado, por decirlo de alguna manera, desanimada, siempre están para motivarme, para que continúe con mi carrera deportiva", reveló la metense.

Si pudiese definirse en una palabra, la artillera de Llaneros dice que es "constante", porque "a pesar de los comentarios de lo difícil que ha sido jugar, es seguir en la lucha, buscando un sueño y tratando de cumplir mis objetivos tanto personales como deportivos".

Y precisamente esa constancia, esa competitividad, esta última su mayor virtud, la emplea en el día a día con su equipo y todo el 'staff'.

"Es ser una jugadora competitiva, cada día me esfuerzo por mejorar, por ayudar a mis compañeras, me gusta tener mucho compañerismo, siempre intento que todas mis compañeras de equipo puedan jugar y puedan hacerlo de la mejor manera", reveló Cobos a este portal.

Admira a Cristiano Ronaldo

Lorena es una fiel admiradora del crack de la Selección de Portugal, alude que su constancia y el mantenerse siempre ha sido lo que más destaca del exjugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros.

Lorena Cobos y su paso por la Selección del Meta femenino. Foto: archivo particular

"Mi ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo, porque ha trabajado muy bien, tiene un trabajo de muchísimos años, que se ha esforzado por estar donde está y por mantenerse; porque lo importante no es llegar, sino mantenerte, seguir un nivel, y porque ha demostrado que el talento no es suficiente, sino también el trabajo fuerte de cada día como futbolista profesional", sostuvo.

El momento de Llaneros en la Liga femenina 2023 y ser goleadora del torneo

Las de Villavicencio son segundas en el rentado local y han mostrado buen fútbol, además de enfrentarse de 'tú a tú' con los clubes denominados grandes. Su más reciente triunfo fue frente a Junior por 1-0 y además se han impuesto a Millonarios; las 'llaneras' están sorprendiendo con su buen trabajo en el tapete verde. Y en esa buena campaña con goles ha contribuido Cobos.

"Es una alegría inmensa. Me siento orgullosa del trabajo que han hecho mis compañeras, y eso es lo que me tiene allí, el trabajo en equipo; que cada día trabajamos más y esperamos consolidarnos más ahí en la tabla. Todo es un trabajo en equipo, mis compañeras me han ayudado mucho a estar donde estoy, y también la confianza que me da el club y que me dan los directivos para seguir jugando y seguir con el ritmo de juego que hemos venido trayendo desde la primera fecha", así se refirió Cobos, quien lidera la tabla de goleadoras con 9 'gritos sagrados'.

¿Qué nos puede decir de este Llaneros, que está sorprendiendo a muchos en esta liga femenina, qué tiene de especial?

"Es un equipo demasiado guerrero, que siempre quiere más. Ahora se ha conformado con muchachas de aquí en la región y la verdad son muy talentosas, pero no habían podido contar con esa competencia. Llaneros es un equipo que le gusta jugar mucho en conjunto, que cada jugadora respalda a la otra con la mayor responsabilidad; siempre tratamos de dar lo mejor de nosotras, de dejar todo en la cancha. Es mucho compañerismo, jerarquía, y creo que Llaneros ha venido con un proyecto muy bueno desde el año pasado, y aquí ha demostrado que estamos en la cima y seguimos luchando por el sueño de estar en Copa Libertadores".

¿Ha valido la pena hasta ahora ser futbolista? ¿Qué ha sido lo más gratificante para usted?

"Ha valido completamente, ha valido cada minuto que he dedicado al deporte. Lo orgulloso que se sienten las personas de lo que he hecho, la verdad es muy gratificante ver niñas que me digan que quieren ser como yo, que quisieran jugar como yo juego; para mí eso es un orgullo y más representar a un municipio campesino como es Granada, es un orgullo, porque la gente se siente muy feliz de que yo esté donde esté y esté mostrando los resultados que estoy mostrando; siempre va a valer la pena practicar este deporte y llegar a esa persona que ha estado detrás de este proceso".

¿Qué ha sido lo más duro, lo más difícil en todo este camino desde que decidió ser futbolista?

"Creo que lo más difícil ha sido como ese apoyo por parte de las entidades que no apoyan muy bien en el deporte. Necesitamos más continuidad, una liga más duradera, porque se ha demostrado que el fútbol femenino colombiano tiene un gran nivel, jugadoras muy técnicas, muy inteligentes para jugar y creo que el fútbol femenino, si es algo más constante, tendría un nivel excepcional".

Sueña con jugar Copa Libertadores, representar a Colombia y actuar en el exterior

Lorena Cobos ha tenido procesos en la Selección Colombia femenina. Foto: archivo particular

¿Qué le falta por cumplir, una meta a corto y largo plazo?

"Lo justo sería que mi equipo entre a los ocho y luchar por un cupo a la Libertadores, además seguir luchando por el botín de oro de la Liga. Mi sueño ahora es llegar a una selección de mayores, representar a mi país, empezar a buscar puertas para jugar en el fútbol internacional y volverme una jugadora competitiva e importante en la historia del fútbol femenino colombiano".

¿Cómo se ve usted en un par de años, en el futuro?

"En un futuro me veo en una liga más competitiva, me veo estudiando como profesional, haciendo una carrera aparte de lo deportivo; jugando en lo más alto del fútbol profesional femenino y compitiendo con las mejores".

Lorena Cobos (izq.) en sus inicios con Llaneros de Villavicencio, en la liga femenina colombiana. Foto: archivo particular

Lorena, quien hizo su debut como futbolista profesional en Llaneros en el año 2021, aseguró que le gustaría ser recordada por las futuras generaciones "como una jugadora humilde que es un ejemplo a seguir, como una jugadora goleadora que siempre daba lo mejor en los partidos y siempre como una gran persona".