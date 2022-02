María Camila Reyes: “No dudé en aceptar la opción de hacer parte de Independiente Santa Fe”

Se viene una nueva edición de la Liga femenina del fútbol colombiano, con un total de 17 equipos, una cifra récord en este género.

Independiente Santa Fe sumó para esta temporada el nombre de María Camila Reyes, proveniente del Deportivo Cali, precisamente su último verdugo en el choque decisivo que le dio el título a las ‘azucareras’, el año anterior.

Nacida el 11 de mayo de 2002 en Bogotá, la mediocampista inició su carrera en La Equidad, y posteriormente, estuvo con Llaneros, previo a su paso al ‘verde’ vallecaucano. Con el actual campeón, convirtió dos goles en la Liga pasada y atrajo las miradas de varios pretendientes en la Copa Libertadores 2021, entre esos el conjunto ‘cardenal’.

En Gol Caracol, conversamos con María Camila Reyes acerca de este nuevo reto para el equipo que dirige Omar Ramírez, el debut contra Pereira este sábado a la 1:00pm en El Campín, y lo que la sedujo en fichar por el elenco de la capital.

¿Qué expectativas tiene con Independiente Santa Fe para este año?

“Se viene una nueva Liga, un nuevo formato, algo nuevo para todos los equipos. Personalmente, tengo una expectativa muy alta, quiero llegar otra vez a una final, esta vez con Independiente Santa Fe, uno de los grandes, el primer campeón. Muy orgullosa de poder estar en este equipo y poder aportarle cosas buenas para llegar a la final”.

¿Qué le llamó la atención para fichar con las ‘leonas’?

“Recién terminó la Copa Libertadores, la institución se contactó conmigo y no dudé en aceptar la opción de hacer parte del plantel. Me gusta el estilo que tiene Santa Fe, los objetivos que maneja, entonces me parece un buen equipo para estar y demostrar mis capacidades”.

¿Qué análisis ha hecho del Deportivo Pereira en el debut?

“Un equipo joven, con mucha garra, donde todo puede ser sorpresivo, un equipo debutante que va a salir a dar su 100% y va a querer un resultado positivo. Pienso que es una rival fuerte, como los que conforman la Liga, no hay rival fácil, tenemos que ser prudentes a la hora de plantarnos en el campo”.

¿Se puso una marca de goles y asistencias para este año?

“Espero desde mi posición poder aportar asistencias y los goles que puedan venir. Primero darle un buen manejo al equipo, con tenencia y productividad, y conllevar que las opciones lleguen frecuentemente”.

¿Qué les pide el entrenador Omar Ramírez en el terreno de juego?

“La idea del profe Omar es mantener la idea de juego, balón al suelo, proponer es la palabra que él nos inculcó en esta pretemporada. Tratar de jugar a lo que nos enseñó, con productividad, con garra, de poder ganar ese medio, y que asimismo, se puedan sacar los resultados”