Natalia Gaitán fue oficializada como nuevo refuerzo de Santa Fe, con miras a la Copa Libertadores

Con la Copa Libertadores femenina 2023 en la mira, Independiente Santa Fe anunció gran refuerzo de ‘lujo’, después de coronarse campeón del rentado local, tras vencer al América de Cali en la gran final. Así como lo compartió la cuenta oficial de las ‘leonas’ en redes sociales, Natalia Gaitán se vestirá de ‘rojiblanca’.

Procedente de Tigres de México, la futbolista colombiana arriba al conjunto capitalino para tener su primera experiencia profesional en el fútbol colombiano, donde llega como una referente en el fútbol internacional, después de su paso por el ‘Viejo Continente’ y Centroamérica.

Con una publicación a través de sus redes sociales, Santa Fe hizo oficial su fichaje, que representa un gran plus en materia de calidad y técnica de cara a lo que será su participación de la Copa Libertadores femenina, competencia a la que las ‘leonas’ cuentan con un subcampeonato, siendo esto lo más cerca que han estado de conseguir el título.

“Tu sueño también es el nuestro, Natalia Gaitán se suma al tricampeón de Colombia ¡Bienvenida a las Leonas!”, compartió el club ‘cardenal’ en sus cuentes oficiales, confirmando de esa manera los rumores que giraban entorno en las últimas horas sobre la futbolista de 32 años.

Tu sueño también es el nuestro ✨@NataliaGaitan3 se suma al tricampeón de Colombia 🇨🇴.



¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒂𝒔 🇮🇩! pic.twitter.com/8RChY2aXdT — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) July 13, 2023

Publicidad

Cabe resaltar que, además, la misma ‘cafetera’ había dado pistas sobre su futuro, cuando en sus redes se despidió el Tigres de México, conjunto del que salió como agente libre, después de coronarse como campeona de la Liga 2022.

“Hoy se termina mi aventura con las Amazonas y aunque el tiempo fue corto, me llevo muchas experiencias y aprendizajes de lo vivido. Gracias a todas las personas que hicieron parte de esta etapa en mi vida; a los incomparables por alentarnos hasta el último minuto, a todo el staff por su dedicación y su tiempo, al club por darme la oportunidad de jugar en esta liga y sobre todo a mis compañeras quienes me acompañaron en el día a día y de quienes siempre me voy a acordar con mucho cariño y admiración. Gracias Tigres, gracias Monterrey, gracias México, fue un verdadero placer poder vivir esto con ustedes", publicó Natalia Gaitán, tres semanas antes de convertirse en nueva futbolista de Independiente Santa Fe.

¿En qué equipos ha jugado Natalia Gaitán?

Publicidad

La futbolista colombiana de 32 años ha vestido los colores del Houston Aces de Estados Unidos, Zaragoza CFF Valencia y Sevilla de España y Tigres de México, sumada a su experiencia internacional con la Selección Colombia, donde fue campeona de los Panamericanos 2019 y participó en Mundiales Sub-20 y de mayores.