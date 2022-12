Nicole Regnier: “Duré cuatro meses aislada y recuperé las ganas de jugar al fútbol”

La futbolista vallecaucana sorprendió al aparecer en el inicio de prácticas de Millonarios. Sin embargo, este jueves le dijo a GolCaracol.com que no tiene contrato firmado.

Nicole Regnier es reconocida en el futbol colombiano, gracias a sus apariciones en algunos seleccionados de nuestro país y, además, por haber pertenecido a clubes locales como Junior y América y además, en el Atlético de Madrid Féminas, de España.

Ahora, para ese 2020, la vallecaucana se hizo presente en los primeros entrenamientos de la temporada para Millonarios, aunque no tiene definido su futuro cercano.

¿Qué opinión tiene de la liga profesional femenina de este año?

“Algo muy positivo es que ya tenemos fecha de inicio, ya los clubes han empezado a trabajar de cara a lo que será esta liga 2020. Aunque, para uno poder recoger primero hay que sembrar. Los clubes quieren recoger plata, pero para poder hacer eso primero tienen que invertir”.

¿Qué tienen de diferente la liga española y la colombiana?

“No hay mucha diferencia en el nivel futbolístico, la diferencia está en la inversión. En España, cuando llego Iberdrola, que fue el patrocinador fuerte, cambio todo. Ahí fue cuando realmente empezaron a invertir, a transmitir los partidos los fines de semana, ya no era solamente uno. Eso dio un salto inmenso en la calidad y en el nivel del fútbol y también en la calidad de los fichajes que llegan a esa liga”.

¿Cómo está el fútbol femenino en el país?

“Acá hay muchísimo talento y está más que demostrado, se nos han ido 28 grandes jugadoras del país. Fuera del país están buscando mucho las jugadoras colombianas porque son muy talentosas”.

¿Volver a la Selección?

“Ojalá en un futuro, yo llevo mucho fuera de la Selección. Por ahora no pienso en eso, pienso en tener un muy buen nivel para el arranque de la liga. Si es que decido jugarla; puede ser mi última liga como profesional. Ya lo veremos, por ahora me entreno con tranquilidad y ya veremos qué pasa”.

¿Cómo fue ese año fuera de las canchas?

“Fue duro, después de llevar toda la vida siendo futbolista y teniendo una rutina, levantándote todos los días para ir a entrenar. Fue muy difícil, sentí lo que sienten los jugadores que se retiran, la soledad y no saber ni que hacer. Pero aprendí a hacer otras cosas; hice un triatlón, me fue muy bien; luego me fui a un reality en Estados Unidos, llegué a la semifinal. Allí, en Estados Unidos, duré cuatro meses aislada de todo, sin saber de nada, ni de mi familia; allá recuperé las ganas de jugar al fútbol”.

