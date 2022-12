“No buscamos excusas, esto no lo esperaba nadie y estamos buscando mantener al club protegido”

El presidente de Santa Fe atendió a los medios de comunicación, este martes, y se refirió a la polémica por la suspensión de contratos del equipo femenino, el acuerdo con el masculino y más temas.

Eduardo Méndez, en una charla extensa con los medios, este martes, se refirió a las decisiones tomadas por Santa Fe en medio de la crisis que se vive económicamente por el coronavirus.

Publicidad

Nacional y su economía, en tiempos de coronavirus: "Nos daría para aguantar hasta abril"

El presidente del club ‘cardenal’ fue cuestionado de entrada por la suspensión de los contratos de las jugadoras del elenco femenino. Sin embargo, el dirigente señaló que a las futbolistas se les está respondiendo con una parte de sus salarios y se les está pagando el arriendo y los servicios.

Por otra parte, Méndez tocó el tema de los acuerdos con el plantel profesional masculino, de la situación contractual con algunos jugadores, quienes terminan contrato en junio y hasta de los líos con los derechos de la televisión internacional.

Repase acá las declaraciones de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe:

Publicidad

*Situación equipo femenino

“Con el femenino se llegó a un acuerdo mucho ante, lo incluimos en este último comunicado, pero lo hicimos para que vieran las condiciones, no entiendo de donde viene el inconformismo. Han dicho que hubo una discriminación entre los dos temas y yo les digo que para que exista una discriminación se debe hacer cuando las condiciones sean iguales, acá nunca existió un trato diferente; el trato se le ha hecho por el respeto y cariño a la mujer, siempre ha sido por lo que ellas merecen y por como hay que valorarlas. Según entonces el error de Santa Fe es haber firmado contratos y quererles responder a las mujeres. Se llegó a un acuerdo de pagar el 50 por ciento de su salario que garantiza el mínimo vital que pueden necesitar para llevar una vida normal. Igualmente, Santa Fe fe casi a todas les está pagando arriendo y servicios, y la plata que se les da debe ser para la alimentación. Somos responsables, consecuentes con ellas, les estamos garantizando y llegamos a un acuerdo”.

Publicidad

Los hinchas de Atlético Nacional le recordaron a Sebastián Viera las finales pérdidas

*Acuerdos con plantel masculino

“En los hombres es más al exterior que pusieron, o vieron problemas, con el grupo solo necesite una reunión, por este medio, igual, en la que se les aclaró inquietudes que tenían, sin ningún problema. Primero tuve unas charlas con el capitán Leandro Castellanos y él les comunicaba a los jugadores. Yo creo que los comunicados han sido claros, no sé de dónde vienen las inconformidades. Yo quiero saber cuál es el inconformiso, simplemente saqué dos comunicados, uno donde se manifestó que estábamos en dialogo con los jugadores, y luego otro extenso en el que se decía que habíamos llegado a un acuerdo. Ya conciliamos con hombres y mujeres y llegamos a un feliz acuerdo. No estamos buscando excusas, esto no lo esperaba nadie y estamos buscando manter al club protegido".

*Sin ingresos de los patrocinadores

Publicidad

“Mis patrocinadores hacen parte de la plantilla nuestra, han manifestado su imposibilidad de pago y han pedido la suspensión, bastante trabajo es conseguir un patrocinador y no voy a pelear con ellos, porque debo reconocer que el momento actual es muy difícil. La mayoría me lo informó”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

*Situación contractual de algunos jugadores

“Trataremos de que el equipo no tenga problemas para continuar con el torneo, tengo jugadores, ocho o nueve, que terminan su contrato, que son: Mauricio Gómez, Yohandry Orozco, Andrés Pérez, Federico Anselmo, Fabián Sambueza, Nicolás Hernández, Luis Manuel Seijas y Jeisson Palacios. Ya con Sambueza llegamos a un principio de acuerdo, con Pérez alcancé a hablar antes de todo esto, tendría que replantear unas cosas con él. Por último, hay otros que dependen de sus equipos y con Gómez y Orozco toca llegar a un acuerdo. Hernández terminará yendo a Nacional o a otro equipo, pero si llegamos a un acuerdo como lo comunico FIFA, hablaremos con él”.

*La actualidad de un posible dinero por televisión internacional

“La verdad que aprecio ese optimismo que ustedes tiene, yo si desafortunadamente no creo en eso, no lo he creído, es un contrato con unos grupos inversores, pero unos grupos que no tenían fondos para respondernos, porque según lo manifestó Luis Barbosa, quien fue a la asamblea, dijo que estaba en charlas con un inversor que pusiera la plata para que cuando al economía no se vería afectada por esto, algo que hoy en día no creo y con esta problemática vaya a poner 60 millones (dólares)".

Publicidad