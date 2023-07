Omar Ramírez: "Quiero felicitar a las muchachas porque lograron una hazaña"

Independiente Santa Fe resistió, aguantó y logró mantener su ventaja de dos goles conseguida en El Campín. De este modo, las dirigidas por Omar Ramírez se consagraron campeonas y llegaron a su tercera estrella para convertirse en el equipo más laureado del fútbol femenino en Colombia.

En un partido complicado para las 'leonas', sortearon la adversidad, mostraron su gran solidez defensiva y sacaron el resultado que necesitaban para celebrar una vez más. De este modo, ya luego de celebrar en el campo de juego, el entrenador venezolano atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo que fue el encuentro disputado en la 'sucursal del cielo'.

"La intención no era venir a encerrarse en el Pascual Guerrero, la intención era tener un bloque medio y llevar a América al costado, pero bueno, América es un gran equipo que tiene herramientas y nos obligó a defender el último tramo y lo hicimos muy bien durante los 90 minutos. Creo que en el segundo tiempo no llegamos al arco rival y por ahí lo más peligroso fue el travesaño", comentó de entrada Omar Ramírez.

Y agregó. "Creo que el América hizo un buen partido, nosotros supimos defender y merecimos. La victoria en Bogotá nos da el título este viernes. América hizo un gran partido, meter a Santa Fe atrás no es fácil y lo logró. Las herramientas que utilizó no fueron eficaces, creo que por ahí pecaron. No lo sufrimos, más allá de que no atacamos y no hicimos a lo que estamos acostumbrados".

En otra de sus intervenciones aprovechó para felicitar a sus dirigidas, "quiero felicitar a las muchachas porque lograron una hazaña, quizás en el tiempo nos daremos cuenta de lo que hicimos. Ningún equipo había logrado ser campeón de visitante y hoy lo logra Santa Fe, en un Pascual Guerrero, con la gente en contra y frente a un gran equipo".

Por último, destacó la importancia del VAR para el partido de este viernes, "quiero rescatar algo, no me hubiera imaginado lo injusto que hubiera sido esto si no hubiera estado el VAR, hubiera sido totalmente injusto y ha pasado en otros partidos. Quiero felicitar a la Dimayor por ese gran acierto, porque no se puede dañar un proceso por algo injusto"

Aquí las declaraciones de Gabriela Huertas

*Cuándo sintió que iba a ser campeona

"Fue en un tiro de esquina en el que ya quedaban solo cinco minutos. En ese momento yo miré a Lia, nos dijimos 'ya quedan cinco', después viene el problema de las gradas y ahí decíamos, esto es nuestro y no, no lo van a quitar".

*Prepararse para la Copa Libertadores

"Principalmente, recuperarnos físicamente, estamos felices por lograr el título, pero ahora tenemos que concentrarnos en un nuevo objetivo. Quisas llegarán nuevos refuerzos al equipo porque la idea es buscar ahora ese título internacional y seguramente tendremos partidos de fogueo".