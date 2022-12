Panorama de futbolistas colombianas en España: “Estamos bien, pero la comida escasea”

Carolina Arbeláez y Lorena Bedoya, jugadoras del Deportivo La Coruña; y Carolina Arias, quien está al servicio del Atlético de Madrid, hablaron con GolCaracol.com. Dieron un parte de tranquilidad, más allá de que hay varios clubes que cancelaron los entrenamientos.

El mundo está paralizado. La llegada del coronavirus irrumpió en las vidas de todas las personas y cada vez más se extraña tener una cotidianidad sin contratiempos. Así es el panorama de las futbolistas colombianas que residen en España, Carolina Arbeláez, Lorena Bedoya y Carolina Arias.

Las jugadoras que están cumpliendo un sueño en el fútbol europeo, se vieron inmersas -como todos- de un momento a otro en esta pandemia que tiene en alerta al mundo entero. Y más allá de mostrarse tranquilas, dar un parte de calma y asegurar que por ahora mantienen una vida en completa normalidad; no dejan de sorprenderse con lo desolada que cada vez empiezan a verse las ciudades españolas.

“Lo primero es agradecer a todas las personas que han estado pendientes de nosotras. Debemos decirles que nos encontramos muy bien de salud. Tanto Lorena como yo, estamos en perfectas condiciones. El club se ha portado a la altura y han tomado como medida cancelar hasta nueva orden los entrenamientos”, le cuenta Arbeláez a GolCaracol.com, desde la ciudad de La Coruña (noroeste de España).

La centrocampista, nacida en Medellín hace 24 años, llegó este 2020 junto a su compatriota Lorena Bedoya, para reforzar al Deportivo de La Coruña. Las dos viven juntas y han sabido sobrellevar toda esta situación a la par.

“Nuestro día a día es tranquilo. Estamos en un apartamento que rentamos en La Coruña, donde tenemos varias cosas por hacer. Cocinamos en casa, nos gusta alimentarnos bien; nuestro trabajo es mantenernos bien y por eso vamos a un gimnasio a entrenar y estar a disposición de lo que necesite el club”, aseguró.

Situación diferente a la que vive Arias, quien está en la capital española jugando para el Atlético de Madrid, equipo que aún mantiene los entrenamientos. “Por ahora donde nos encontramos todo marcha con normalidad, con las precauciones necesarias. El club hace exámenes todos los días antes de entrenar. Ha estado muy controlada la situación por parte del equipo”.

Las tres jugadoras coinciden en que ambos clubes les han puesto a disposición las 24 horas del día al médico del equipo para consultarle cualquier anomalía. “Si vamos a salir de la ciudad, debe ser ante una eventualidad de urgencia”.

Eso sí, Arbeláez no deja de sorprenderle lo desolada que cada vez se ve más La Coruña. “Es muy extraño porque esta es una ciudad muy bonita en la que uno siempre va a ver personas en todas partes, ahora no. Nosotros no tenemos ninguna prohibición, más allá de no acudir a sitios donde haya una gran cantidad de personas y mantener la distancia con los demás”.

En cuanto a la comida, más allá de que no les falta nada, “los productos empiezan a escasear, es extraño, por ahí la gente compra de más para prevenir. Nosotras simplemente estaremos pendientes de las recomendaciones que las autoridades nos digan. No encontramos tranquilas y felices, solo nos queda cuidarnos porque afortunadamente estamos bien”.

Por ahora, la determinación en España es la de continuar la liga femenina con los partidos a puerta cerrada, algo que a las tres las desilusiona. “Es triste porque el fútbol es nuestra pasión y pues el espectáculo más bonito es ver a la gente como nos apoya en los estadios, pero es por el bien de todos”.

Al final, Arias recoge la postura de sus compatriotas ante una eventual cancelación de la liga y la posibilidad de regresarse a Colombia. “Ojalá no se cancele porque sería mucho tiempo de para, nos perjudicaría a todos; pero pues ya es el club el que debe decidir si nos hace volver al país o no. Esperemos que las cosas mejoren por el bien de todos, es lo único que pensamos”.