Paola Sánchez: “Es un partido que va a quedar para la historia y ojalá sea santafereño”

La mediocampista del cuadro ‘cardenal’ mostró su ilusión de jugar el primer clásico capitalino de la historia del fútbol femenino, habló de la Liga y de temas de índole personal.

Paola Sánchez es una de las jugadoras experimentadas de la Liga Águila Femenina. Tiene 27 años y es clara y directa en lo que dice. Como líder de Santa Fe femenino, habló del clásico de este miércoles frente a Millonarios, a las 7:30 p.m., en el estadio de Techo.

Ella ya sabe lo que es ganar un título con el cuadro rojo bogotano, de hecho, fue campeona en 2017, en la primera edición del rentado nacional de mujeres. Voz autorizada para hablar del compromiso, que desde ya llama la atención.

¿Cómo se vive desde lo emocional este clásico en la previa?

“Es un clásico, es primera vez, será para la historia del fútbol femenino, y la verdad que estoy muy contenta, todas en el equipo estamos super motivadas porque sé que la hinchada ‘cardenal’ nos va a acompañar. Es un partido que va a quedar para la historia y ojalá sea santafereño”.

¿Qué se trabaja antes de enfrentar a un equipo nuevo como Millonarios?

“Sí, es un club prácticamente nuevo, pero que se está preparando para ganar, para ser campeón. Tiene buenas jugadoras, pero nosotras tenemos una ideología de juego clara; nos gusta jugar mucho por los extremos y tenemos gran capacidad en el medio, tenemos experiencia”.

¿Cuál es el sentimiento al ser una de las jugadoras experimentadas del plantel?

“Eso es algo bonito, porque en este equipo hay mucha unión, se nota que somos una familia, algo que no hay en otros equipos; ni siquiera en el Santa Fe de hace unos años. Hay jugadoras que no tienen tanta experiencia y por eso lo buscan a uno para un consejo”.

¿Tiene amigas jugando en Millonarios?

“Sí. Es algo nuevo, tengo personas que quiero mucho que juegan allá, pero al momento de jugar se nos olvida todo, porque es algo profesional”.

¿Cuál es su opinión sobre la nueva Liga Águila?

“Nosotras las mayores la hemos luchado y estamos intentando abrirle las puertas a la menores, que seguramente más adelante se la van a gozar. Nosotras estamos luchando para que la Liga sea en igualdad de condiciones a la de los hombres, porque somos apasionadas y entregadas. Esperemos que el otro año sea un campeonato largo, por eso necesitamos de los medios de comunicación”.

Ya en lo personal, usted es conocida por la pañoleta en su cabeza, ¿cómo surgió ese gusto?

“Lo de pañoleta es de hace muchísimos años. Me gusta porque siempre he querido ser diferente a todas, siempre he querido algo único y por eso empecé a utilizarla. Al principio me sentía rara, pero luego me adapté; ya hasta tengo mi marca. Ya no me la quito.