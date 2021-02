Presidente de la Dimayor, crudo y directo: “Una lástima que el fútbol femenino sea la cenicienta"

Toda una discusión en redes sociales y una polémica por las reacciones de las futbolistas se armó en Colombia por la decisión de la Dimayor de que la Liga femenina 2021 se va a jugar solamente entre julio y septiembre del presente año.

Las futbolistas colombianas estallaron en las redes sociales, por fecha de inicio de la Liga femenina 2021

Por esa razón, este miércoles, Fernando Jaramillo , presidente del ente rector del balompié de nuestro país, habló con ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’, sobre el tema.

Acá las declaraciones de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor:

*Su proyecto con el fútbol femenino

“La idea es sostener una liga femenina igual a la masculina, en su duración y que tengamos más equipos, no solo los 13 de la vez pasada, más equipos comprometidos, la idea es que las jugadoras tengan unas garantías, contratos, salarios dignos, esa es la idea, pero no hemos llegado y lo tengo que reconocer”.

*Hacer otra liga en los últimos meses del 2021

“Creo que es posible, hay que evaluarlo, a ver si le damos un poco más de continuidad por las limitaciones de calendario que tenemos, espero que además lo de los escenarios deportivos se normalicen. Ustedes saben que tenemos Copa América y tenemos que entregarlos en mayo, todo esto no nos ha ayudado y espero que cuando se normalice un poco podamos ver otra liga de tres meses a final de año”.

*¿El fútbol masculino no puede sostener al femenino?

“No es solido el fútbol masculino y más en estos momentos, los clubes están viviendo momentos muy difíciles, los más difíciles en la historia, por el tema de la pandemia, que no hay publico en el estadio, los patrocinadores, escasamente se están sosteniendo ellos con esfuerzo y trabajo y es una lástima que el fútbol femenino tenga que pagar o siempre sea la cenicienta de todo esto, la idea es trabajar para que eso no sea así. Entiendo la inconformidad de las jugadoras, he hablado con muchas de ellas, ellas saben mi compromiso, por eso saqué ese comunicado para no crear espejismos, porque es lo que hay hoy, pero esperamos que con el trabajo de todos y todas, porque ellas son las que más trabajan y ojalá podamos lograr esto”.

*Diferencia entre el masculino y femenino

“No quiero sonar discriminatorio, pero el masculino lleva 70 años, en el femenino llevamos 6 años, creando esto para que pueda ser sostenible, llevamos muchos años en el masculino, no estoy demeritando el femenino, pero esto es un proceso y yo se que a veces tiene retrocesos, esto suena como eso por lo que acortamos el campeonato, pero la idea es que en la normalidad, el fútbol femenino esté a la altura del masculino”.

*¿Por qué el retroceso?

“No pongo espejos retrovisor en eso, creo que ha sido un gran avance, por eso explico las razones para que se de corto, por el calendario y limitaciones, ellas lo ven como un retroceso y yo como un compromiso, que yo tengo, y también los clubes tienen que tener compromiso y en eso estamos trabajando”.