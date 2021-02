Ramón Jesurún: "Estamos detrás de tratar de potencializar el fútbol femenino con patrocinadores"

Justo este miércoles, cuando estalló una nueva reacción de las futbolistas colombianas por el anuncio de la Dimayor de adelantar la Liga femenina en este 2021 entre los meses de julio y septiembre del presente año, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue entrevistado por la agencia EFE.

Presidente de la Dimayor llamó "cenicienta" al fútbol femenino en Colombia

Y en medio de esas preguntas de dicha agencia, surgió el siguiente interrogante: Leicy Santos recibió el Premio EFE a mejor jugadora latinoamericana, ¿Es un impulso para el fútbol femenino y confianza a los patrocinadores?

La respuesta de Jesurún llegó y comentó que "nosotros estamos detrás de tratar de potencializar el fútbol femenino con patrocinadores, no ha sido fácil, pero no hay ninguna duda de que estamos creciendo, y es una muy buena cosa que estas jugadoras, no solo Leicy, estén triunfando en Europa, otras en Estados Unidos y tenemos también jugadoras en Sudamérica".

El mensaje de apoyo de Carlos 'Pibe' Valderrama al fútbol femenino en Colombia

Cabe indicar que desde la noche del martes y en la mañana del miércoles se han leído todo tipo de reacciones y pronunciamientos fuertes de futbolistas de nuestro país, ante el hecho de solamente tener competencia durante cerca de un par de meses. El debate sigue abierto.