Ricardo Rozo: "Sin opciones acá en el fútbol femenino, las chicas optan por irse a jugar y estudiar"

La semana anterior se armó revuelo y polémica en el fútbol femenino de Colombia, después de que la Dimayor informó sobre la realización de la Liga 2021 solamente entre los meses de julio y septiembre del presente año.

Las jugadoras de los clubes nacionales e incluso de las que desarrollan su carrera a nivel internacional objetaron y protestaron ante dicha decisión. Y en medio de ese debate, el profesor Ricardo Rozo, quien fuera entrenador del seleccionado colombiano femenino en sudamericanos juveniles, en dos mundiales (2010 y 2011) y en los Juegos Olímpicos de Londres, habló con GolCaracol.com.

"Lo del futbol femenino y con lo sucedido creo que es una coyuntura lamentable para todos. A la distancia, se afecta una masa grande de jugadoras que desean hacer parte de los procesos de un club profesional, tener buena preparación, visibilidad, ingresos y la estabilidad que debería dar un equipo profesional. Y si la preparación no es buena, los resultados tampoco. El respaldo a los procesos se selección nacional en las diferentes categorías pues también se afecta, con procesos tan cortos el fogueo es muy poco y las exigencias a nivel sudamericano y mundial han crecido", dijo el entrenador bogotano, que trabaja en el club que lleva su mismo nombre.

Las futbolistas sienten que no hay respaldo decidido de la dirigencia. ¿Usted qué opina al respecto?

"Hay cosas que se ven claras por el lado de los clubes que venimos de un año muy difícil, que golpeó la economía a nivel nacional en todos los escenarios El fútbol es uno de ellos. Los clubes del rentado nacional nunca habían vivido este escenario y la generación de recursos se ha visto muy afectada en la dinámica que genera recursos fuertes como lo es el fútbol masculino. Y en ese sentido, el fútbol femenino profesional se ve muy perjudicado. Es incómodo decirlo, pero en su inicio se habló de 4 años de liga asegurados, pero la realidad es otra, no hay un inversionista definido, no hay derechos de formación, no hay derechos de solidaridad, es una liga corta que puede genera poco reconocimiento de marca para un posible músculo financiero. Aparte de eso, Conmebol quitó la exigencia a los clubes de tener equipo femenino".

¿Con ese panorama se pueden perder futbolistas, talento para las selecciones nacionales?

"Puede ser. Pero ahí los clubes aficionados debemos dar opciones y posibilidades. En el caso del club Ricardo Rozo FC edificamos un proyecto de vida a través del fútbol. Así tenemos un proyecto internacional en Estados Unidos, en alianza con un club allá llamado Jetsetv FC, con el que se tiene competencia y todo muy organizado. Sin opciones acá en el fútbol femenino y masculino, chicas y chicos viajan, siguen jugando, estudian, optan por becas. Estamos aprovechando el paso por Selección Colombia femenina y esa experiencia con una primera vez en Juegos Olímpicos, de ser cuartos en un Mundial Sub-20 en Alemania, primera vez en Mundial femenino de mayores y ahora todo eso lo ponemos al servicio de nuestras deportistas".

¿Hay caminos diferentes al fútbol femenino profesional en Colombia?

"Por eso le digo que en el club promovemos los proyectos de vida a través del fútbol. Y así, podemos contar que hemos ayudado a once jugadoras colombianas, en dos años y medio, para ser becadas en sendas universidades en Estados Unidos. Son beneficios de valores importantes y tenemos ese camino abierto. Ahí ya depende mucho de lo que la futbolista o el jugador quiere para su futuro, Hay casos de aburrimiento por el sistema acá y deciden jugar e ir a estados internacionalmente".

