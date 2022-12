Sandra Sepúlveda: “Creemos plenamente en lo que venimos haciendo y vamos a remontar”

La capitana del Medellín, en rueda de prensa, previo a la final contra América, aseguró que el equipo tiene con que darle vuelta al resultado y que cree que el Atanasio va a ser, este lunes, una fiesta para el fútbol femenino.

Sandra Sepúlveda está confiada y lista para la vuelta de la final entre Medellín y América Femenino que se disputará en el Atanasio Girardot. La capitana de las ‘poderosas’ se mostró tranquila y aseguró que “las expectativas están muy altas, estamos felices, es un momento increíble, lo estamos sintiendo con la hinchada, con nuestras familias".

Asimismo, la guardameta del cuadro antioqueño mencionó que espera que el Atanasio “esté lleno tanto de su hinchada como de la gente que le gusta el fútbol femenino”.

Además, Sepúlveda se mostró confiada y aseveró que “creemos plenamente en lo que venimos haciendo y seguimos totalmente convencidas de que vamos a sacar el resultado a favor”.

Por otro lado, la arquera destacó su rendimiento en las llaves pasadas, y mencionó que “tuve una actuación muy buena frente a Cortuluá, lo que pasó en la jugada decisiva contra Huila, entonces a eso es lo que uno se debe llenar y pegar, de esas cosas buenas que me tienen donde estoy y me hacen una jugadora experimentada”.

Finalmente, la arquera se mostró critica por el error que le costó el segundo gol en el duelo de ida y mencionó que “son situaciones de juego que se salen de control, que le pasan a muchos, me equivoque, eso hacemos muchas personas, pero me estoy llenado muchísimo de lo que soy de esa confianza, de esa tranquilidad que siempre le he dado al equipo y creo que esa es mi fortaleza hoy en día”.

Cabe destacar que el partido de vuelta que definirá al campeón del certamen, se jugará este lunes a las 8:00 p.m. en Medellín.

