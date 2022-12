Sara Pulecio: “Es histórico este clásico capitalino femenino en El Campín”

La mediocampista de Independiente Santa Fe habló con GolCaracol.com previo al duelo frente a Millonarios, este sábado, a las 5:00 p.m.

El fútbol femenino cada vez toma más fuerzas y los clásicos mueven emociones, tanto en las futbolistas como en los seguidores. Sara Pulecio palpita con fuerza lo que será el segundo clásico capitalino de la historia.

Más sobre el fútbol femenino: Millonarios vs. Santa Fe y Nacional vs. Medellín, partidazos de la cuarta fecha de la Liga Femenina

Cabe recordar que el primer encuentro entre ‘cardenales’ y ‘embajadoras’ terminó en igualdad a un gol, en un duelo disputado en el estadio de Techo.

Sin embargo, este sábado, a las 5:00 p.m., se escribirá otro capítulo de la historia del clásico capitalino femenino, cuando por primera vez se enfrenten en El Campín.

En charla con GolCaracol.com, Pulecio habló de lo que ha significado para ella esta liga femenina, lo que quiere conseguir y le dio un vistazo a Millonarios, su próximo rival.

¿Cómo siente usted que va este proceso de Santa Fe en la Liga femenina?

“Estoy realmente muy contenta, este era un sueño que tenía planteado hace tiempo, soy hincha de Santa Fe, entonces cada vez que me pongo la camiseta me da mucha emoción y lo doy todo por el equipo. Me siento muy bien, debuté contra La Equidad, me sentí muy bien, salí contenta, el profe me felicitó. Nosotras vamos paso a paso, queremos ser campeonas, ir a la Copa Libertadores, pero iremos escalón por escalón”.

¿Qué le pide el técnico Juan Carlos Sarria?

“Yo soy volante, entonces me pide que tenga la pelota, que le juego al equipo, asociarme con mis compañeros. Siempre estoy a la disposición del profe y de mis compañeras”.

¿Cómo ha sido la adaptación de este nuevo Santa Fe?

“Es un equipo nuevo, pero junto al profesor Juan hemos logrado cosas muy positivas, nos hemos unido demasiado, no solo adentro de la cancha, sino afuera también, y más que nuestro objetivo es ser campeonas, vamos por buen camino. Debemos seguir invictas y ganarle a Millonarios”.

Usted como hincha de Santa Fe conoce la rivalidad con Millonarios, ¿cómo se siente para el clásico?

“Millonarios es un equipo que viene trabajando hace más tiempo que nosotras, ellas son locales este sábado, pero venimos trabajando y haciendo las cosas bien, va a ser una buena fiesta en El Campín, para divertirnos y disfrutar de nuestro fútbol femenino”.

¿Qué tan especial es jugar este clásico en el estadio El Campín?

“Sabemos que esto es histórico, es una emoción muy grande ser parte de este clásico en El Campín, también nos pone contentas que estos espacios nos los estamos ganando nosotras, que las familias nos apoyen”.

¿En qué estabas tú antes de comenzar la Liga femenina?

“Es un poco complejo uno como deportista no teniendo equipo mantenerse en forma, pero personalmente estaba haciendo gimnasio y también estuve en un programa de una marca como Nike, donde nos dieron entrenamiento, pero siempre entrené y era consciente de que se iba a dar la liga”.