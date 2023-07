Sofía García, con solidez defensiva para guiar a Santa Fe al título de la liga femenina

La liga del fútbol colombiano femenino terminó hace ya un par de semanas consagrando a Santa Fe, que se impuso al América de Cali por marcador global de 2-0. Y, por esta razón, Gol Caracol contactó a Sofía García, quien fue una de las jugadoras más destacadas del equipo 'cardenal' durante este torneo, en el que mostró su jerarquía y experiencia en la zona defensiva.

Inicialmente, García habló de sus inicios en el fútbol y de una que otra anécdota, en sus primeros años en este deporte.

"En mi caso, inicié jugando con hombres en el equipo de mi colegio. Después, mi papá me metió a la escuela de fútbol del Medellín, tuve un proceso con Nacional, Formas Íntimas y en la Selección de Antioquia; yo no tenía guayos y me prestaron unos que eran más grandes. Los usé un mes completo. En esos primeros años, tengo otras anécdotas y recuerdos. Por ejemplo, cuando íbamos a jugar a otros lugares dormíamos en colchonetas y nos quedábamos en colegios", comentó.

También, habló de su pasó por el fútbol extranjero. Específicamente, en España con el Sporting Huelva y en Perú con el Alianza Lima, un conjunto en el que salió campeona.

"En España me sentía más lejos de mi familia y el apoyo se cortaba un poco, porque los horarios son diferentes. En el equipo había jugadoras de otros países y costaba un poco encajar porque eran diferentes culturas. En ese momento cumplía 19 años y me fui allá con muy poca experiencia en el fútbol profesional. Sin embargo, siento que fue una experiencia muy enriquecedora porque aprendí mucho y me ayudó a madurar bastante en poco tiempo", y agregó: "en Perú, llegué más preparada y con una mentalidad diferente. Por eso, creo que mi paso por el fútbol peruano se resume como la cosecha de lo que venía trabajando".

Entonces, en el inicio de este año tomó la decisión de regresar a Colombia, para afrontar un nuevo reto deportivo con Independiente Santa Fe.

"El profe me llamó en diciembre de 2022 y me sentí muy agradecida de poder jugar en Santa Fe, puesto que tenía la ilusión de estar en este equipo desde hace varios años. Es muy bueno hacer parte de un club que se interese de una manera especial en el fútbol femenino y eso hace la diferencia. Durante esta temporada tuve un apoyo muy grande por parte de mis compañeras y siento que me ayudaron a ser mejor. Todos los equipos tuvieron altibajos, en nuestro caso empatamos muchos partidos, pero teníamos la certeza de que íbamos a llegar hasta la final”, dijo.

Precisamente, detalló lo que vivió junto a sus compañeras en la final contra América de Cali y de las celebraciones posteriores al consagrarse con el equipo entrenado por Ómar Ramírez.

"Me parece que nosotros planteamos un partido (el de vuelta) que cambió de un momento a otro porque no pensamos en que íbamos a tener que defender tanto. A pesar de esto, estábamos preparadas ya que nuestro entrenador nos dio todas las herramientas para afrontar cualquier situación de juego y al final no sufrimos", complementó la futbolista de las 'leonas'.

Pero Sofía García fue más allá y denotó la mentalidad positiva con la que fueron al Pascual Guerrero. Asís comentó que "nunca se nos paso por la cabeza que podríamos perder. Sabíamos que el Pascual es un estadio complicado, pero antes de entrar nos mentalizamos en que la similitud del color de la camiseta nos podría ayudar a sentirnos ‘apoyadas’ por los aficionados. De hecho, sentí más presión jugando en El Campín porque era con la presencia de nuestra hinchada (...) Todas teníamos muchos planes y promesas para cumplir, pero al final terminamos muy cansadas. Aunque todavía estamos digiriendo lo que pasó, vamos a cambiar el ‘chip’ cuando volvamos a entrenar para el próximo torneo".

Finalmente, García habló de su principal fortaleza como persona, de sus planes a mediano plazo con Santa Fe y de su ilusión por representar a Selección Colombia.

"Soy muy tranquila para afrontar diferentes situaciones y me considero un apoyo para todas mis compañeras. Tanto afuera como dentro del campo, siento que también tengo una buena comunicación y eso aporta para que la convivencia y el trabajo sea más fácil (...) Por el momento, mi mente está en jugar Copa Libertadores con Santa Fe y me seguiré preparando para jugar con la Selección Colombia. No me afano porque las cosas se dan en su momento", concluyó.

