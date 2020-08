Stalin Motta: “El jugador bogotano es de muy buen técnica y le aporta mucho al fútbol”

Stalin Motta sí que es voz autorizada, con su experiencia en el fútbol colombiano ha visto pasar y ha enfrentado a varios futbolistas bogotanos, como él, que siempre han destacado en Colombia y a nivel internacional.

¡Feliz cumpleaños, Bogotá! acá los jugadores 'rolos' más importantes de los últimos años

Este jueves, la capital de nuestro país está cumpliendo 482 años y en charla con GolCaracol.com, el talentoso volante opinó sobre los jugadores capitalinos que han brillado.

Además, Stalin Motta se animó a dar su top 3 de los mejores futbolistas bogotanos, destacó a otros, que se volvieron sus grandes amigos y hasta se animó a decir que es lo que él le ha aportado al balompié en Colombia.

¿Cuál es el plus que tiene el jugador capitalino?

“Es un jugador de muy buena técnica, viene con eso incorporado, le aporta mucho al fútbol. Le hace falta más oportunidad, pero ese es el plus del jugador bogotano frente a los demás”.

¿Por qué le falta oportunidad al jugador capitalino?

“Pasa más por creer en el jugador bogotano, vienen jugadores foráneos a la capital buscando oportunidades y por su contextura física que tienen los jugadores de otras regiones terminan superando un poco al talento. Tienes que incorporar a tu talento otras cosas, físicas, técnicas, tácticas y demás, pero eso es un trabajo del cuerpo técnico quienes te ayudan a mejorar lo que ya tienes. Tenemos que creer un poco más en lo que hay acá, equipos como Bogotá no tienen muchos bogotanos”.

¿Cuál cree usted que es el último gran referente del fútbol bogotano?

“Hay muchos jugadores bogotanos con buen paso en el fútbol profesional, Francisco Nájera, Rafael Robayo, son mis amigos, Macalister Silva, Fabián Vargas. También está Alfonso Cañón más atrás en la historia, también Jairo Suárez estuvo en Selección Colombia y América. Ahora mismo hay jugadores que también están en gran nivel, como Jhon Duque. Somos muchos los bogotanos que hemos mantenido un buen nivel y hemos mostrado que tenemos con que ser jugadores representativos en el país”.

Su top 3 de los mejores jugadores bogotanos con los que ha jugado o se ha enfrentado

“A nivel top pongo a Rafael Robayo, mostró siempre su capacidad, su talento, sus deseos, Fabián Vargas y Jairo Suárez, él hace mucho que no juega por su lesión, pero era un extraordinario lateral derecho, estuvo mucho tiempo en el top, después de la lesión no pudo retomar su nivel, pero admiraba mucho su juego”.

¿La importancia de los equipos principales de Bogotá al FPC?

“Equidad desde que llegó al fútbol profesional ha dado de qué hablar, ha estado en finales, ha sido campeón, es un club más organizado que muchos otros equipos. Los tres de Bogotá damos de qué hablar siempre y eso ha mostrado que tenemos para pelear en Colombia. En Millonarios, Santa Fe y Equidad hay jugadores que tienen muchas capacidades y que demuestran que el jugador bogotano tiene muy buenas cosas para mostrar a nivel nacional e internacional”.

¿Cómo bogotana qué cree que le ha dejado Stalin Motta al fútbol colombiano?

“Con mi rendimiento, profesionalismo y entrega he podido mostrar que sí se puede, los jugadores bogotanos son marcados por la talla, no son muy grandes, el fútbol se ha vuelto muy físico, pero podemos compensar esas falencias con otras fortalezas. He demostrado que con fútbol, deseos, técnico se puede dar de qué hablar, también va la autodisciplina y otras cosas. Los chicos se pueden fijar en los jugadores que nombré”.