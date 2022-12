Tristeza y drama de las jugadoras del Atlético Huila: "Nos dejaron en el limbo"

Gavy Santos, capitana del equipo huilense, habló con GolCaracol.com y manifestó su tristeza por la decisión de la dirigencia de los 'opitas' de no tener equipo femenino en este 2020.

En los últimos días se dio a conocer que el Atlético Huila no contará con se rama femenina para esta temporada, de cara a la liga profesional de este año. Alegando la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, el club tuvo que tomar dicha decisión. Ante tal medida, del tema se armó la polémica en los medios y en las redes sociales también.

De entrada, la volante tolimense, Gavy Santos, se refirió a la manera en la que se enteraron de lo ocurrido con el equipo, que ya se consolidó como ganador de una Copa Libertadores Femenina. Santos dijo que “el gerente, Carlos Barrero, se contactó con nosotras hasta hoy, nos dijo que la situación era muy complicada y que notificaron a la Dimayor con una carta que el equipo no tendrá su rama femenina”.

¿Cómo se enteraron?

“Hace unos días, a través de redes sociales nos dimos cuenta de unas declaraciones de Jorge Perdomo sobre la crisis que tenía el club. Algo tenían que sacrificar y vamos a ser nosotras. Eso nos dejó mucha controversia, hasta el día de hoy pudimos hablar con el gerente, Carlos Barrero, quien se contactó hasta hoy con nosotros y pudimos hablar. Nos dijo que la situación era muy complicada y que notificaron a la Dimayor con una carta que el equipo no tendrá su rama femenina. Es muy triste para nosotras. Llevábamos un proceso muy lindo, con mucho esfuerzo, donde se dieron frutos magníficos, no solo para nosotras sino para Colombia, donde el nombre del Huila quedó en alto, no solo en Colombia sino en Suramérica. La verdad es muy triste que se corte el proceso, que se corten muchos años de muchas jugadoras que estaban esperando poder debutar”.

¿Tenían contratos vigentes?

“Erika López y yo, que veníamos de años anteriores, alcanzamos a renovar antes de la cuarentena. Antes de febrero empezamos las convocatorias y acompañamos al profesor Douglas a los diferentes corregimientos y pueblos del Huila para hacer las convocatorias de las jugadoras. Teníamos prácticamente el 80% del equipo lleno de jugadoras huilenses. Estábamos entrenando, estábamos preparándonos, 22 jugadoras que a pesar que no tienen contrato, ni responsabilidades con el club, se siguen preparando por ese sueño. Seguimos entrenando toda la cuarentena, seguimos unidas, pero con la noticia nos dejaron en el limbo”.

¿Cómo las tomó la noticia?

“Nos tomó de sorpresa, empezamos este año con el proceso, pero a raíz de la pandemia cambiaron muchas cosas. Nosotras nos entrenábamos hasta el día de hoy, que se hizo algo oficial por parte del club hacia las jugadoras. Nosotros nos enteramos por las redes sociales, por las entrevistas que él dio (Jorge Perdomo), en ningún momento supimos nada”.

¿Qué pasó por su cabeza?

“Es muy triste, estamos muy mal, esta decisión nos tomo por sorpresa, nos dejó en una posición donde no sabemos que va a pasar con nosotras cuando estábamos proyectadas y enfocadas en dejar, nuevamente, el nombre del Huila en alto; todo queda en nada. Es muy triste, más que todo por lo que representa el Huila, para nosotras siempre fue primero el Huila, lo pusimos por encima de todo. Nos llegaron ofertas a principio de año y nosotras las rechazamos porque nuestra prioridad ha sido el Huila".