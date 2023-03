Vanessa Córdoba: "Siempre admiré la labor de los arqueros, pero realmente no estuvo en mis planes"

Vanessa Córdoba "es una mujer apasionada que le gusta darle la vuelta al cuento", que antes de decidirse por jugar bajo los tres palos estuvo en otros deportes como el voleibol de piso y playa, salto, al igual que la equitación. Pero el que le propuso o le puso la opción de dedicarse a ser arquera fue su padre Óscar Córdoba, una eminencia en el balompié de nuestro país.

Eso sí, la futbolista de 27 años, reconoció que al principio lo "veía como el trabajo de mi papá, no como algo mío", pero que después lo visualizó como un "reto grande", si bien "no tenía idea" en lo que se "estaba metiendo" y "decidió lanzarse". Sin duda, su progenitor la impulsó para tomar esta carrera, que hoy le ha dado frutos, satisfacciones, alegrías y uno que otro aprendizaje.

La actual arquera de Atlético Nacional es nuestra invitada especial en la sección de Gol Caracol 'las cracks del fútbol femenino'. Lo cierto es que después de todo ese trasegar en el balompié, ya que ha pasado por equipos como Deportivo Cali, Santa Fe, al igual que en México en el Querétaro, y en España, en el Albacete, se siente satisfecha por lo que ha construido debido a que en el "fútbol encontró un motor, una vocación" y aunque a ratos, como todo en la vida, "le saca la piedra", no se arrepiente de ser guardameta.

Vanessa Córdoba es una de las arqueras de Atlético Nacional femenino. Foto: Instagram @vcordoba1

"Si no hubiera sido por las tres lesiones que tuve, realmente fueron tres luxaciones de rótula en diversos años, a lo largo de mi adolescencia, pero si no hubiese sido por esa última, no hubiera decidido cambiar. Quien me propuso, o me metió, me puso sobre la mesa la opción de ser arquera fue mi papá (Óscar Córdoba) no porque no viera el fútbol como un espacio para mujeres, sino que era algo que yo realmente no veía, incluso el arco no me llamaba mucho la atención, me sorprendía mucho; siempre admiré la labor de los arqueros, pero nunca realmente estuvo como en mis planes. Pero sí, él fue el que me dijo: 'pues por qué no intentas', a mí me gustaba entrenar como jugadora de campo, adelante y todo el tema, pero nunca en el arco, pero sí fue gracias a él", expresó Córdoba en charla para este portal.

En sus primeros juegos bajo la portería a Vanessa no le fue tan bien, ya que le convirtieron seis goles, "era bien 'tronquita' en esa época, fue terrible"; estaba en el bachillerato, en grado once, en el colegio Panamericano de Bucaramanga, jugó con los hombres. Después de ahí logró un par de campeonatos en Intercolegiados y demás; empezó a proyectarse.

"Llegué a mi casa llorando, eso no es para mí. A hoy digo, yo no sé cómo salía eso, o sea, no tenía casi nada de herramientas para tapar, no sabía tapar, venía de una lesión, todavía cojeaba. Pero bueno, es como que usé esa personalidad que me caracteriza y lo hice funcionar, y así se fue dando todo; me echaron de una al ring sin mucho entrenamiento y bueno, los arqueros nos hacemos a punta de goles", contó Córdoba.

Vanessa Córdoba ha jugado en el fútbol de México y también en España. Foto: Instagram @vcordoba1

Sus anécdotas en el fútbol

En cada torneo en que ha jugado, en cada país por el que ha pasado, Vanessa ha dejado su imprenta, su huella, ha aprendido demasiado en cada una de esas vivencias.

"La primera selección en la Sub-20, que fuimos a Juegos Bolivarianos, por allá me intoxiqué, también fue terrible. Pero más allá de estas cosas, cada uno marcó una etapa muy distinta, porque ya luego ahí me fui a Estados Unidos a jugar becada. Eso fue otro, es como desbloquear otro nivel en el; allá te tratan como un atleta, no como futbolista y creo realmente eso es un privilegio, te enseñan a pensar como atleta, a entrenarte como tal; no como acá que te encajan, es que usted es futbolista y además es arquera; eso marca una gran diferencia a medida que vas sumando años. España fue un antes y una después para mí, fue poder ser sincera conmigo y decir: '¿qué quiero del fútbol?', hay cosas que uno está dispuesto o no a sacrificar y hay que tenerlo muy claro, sobre todo en el deporte, te obliga a madurar en unas cosas, pero también te da permiso para no madurar en otras. Volver a Colombia, México, para mí como profesional, me permitió, digamos, consolidarme mucho más, tener más confianza, pisar más fuerte o sentirme mucho más fuerte cuando estoy en la cancha".

Los consejos de su padre Óscar Córdoba

Antes y después de cada juego no faltan los buenos consejos de su progenitor, pero hay uno en especial que siempre evoca.

Vanessa Córdoba junto a su padre, Óscar Córdoba, uno de los mejores arqueros de Colombia. Foto: Instagram de @vcordoba1

"Constantemente me da dos consejos y me los recuerda, porque muchas veces a lo largo de la vida tenemos que reaprender y más frecuente lo que creemos. Pero intenta recordarme que el proceso se tiene que disfrutar o si no, realmente se te convierte en una tortura el camino y al final es más largo el camino que el objetivo; incluso el objetivo cambia muchas veces. Entonces es disfrutarlo, disfrutar realmente lo que estamos haciendo. Y lo segundo, es tú llevas al delantero a donde quieres, no al revés, sobre todo en los mano a mano, tú llevas al delantero a donde quieres o a la delantera. Suena más fácil de lo que es hacerlo, pero sí son dos consejos que procuro siempre tener presente y cuando se me olviden, él está ahí para recordármelos".

Hablan después de los partidos, la 'regaña'...

"Justo después de los partidos él solamente tiene permiso para decirme cosas buenas, para halagarme y si me va a criticar, lo hablamos en tres días (risas), eso es un poco como la regla. Los tres días ya bajaron. Ahorita con Nacional estamos hablando de las cosas no tan buenas o las que hay que corregir casi que el mismo día o el día después. Mentir al que diga que le gustan las críticas constructivas, como lo quieran llamar, a nadie le gusta; ha sido un proceso muy 'bacano' de conocernos, también aprendí a quedarme con sus palabras, más que el entorno en que me lo digan. Él entendió también en qué momentos hablarme, sobre todo después de cierto tipo de partidos, el intento es Vanessa en la cancha es una y Vanessa afuera es otra; así es como lo hemos llevado".

Vanessa Córdoba junto a su padre Óscar Córdoba. Foto: Instagram @vcordoba1

¿Se arrepiente de haber elegido esta profesión o se siente satisfecha?

"Si soy honesta, creo que todos a ratos, de vez en cuando, nos arrepentimos; pero ya mirándolo de manera muy objetiva, el fútbol ha significado muchas cosas para mí. Encontré realmente un motor, una vocación, porque el fútbol para mí no es solamente levantarme todos los días a patear o agarrar un balón, es todo lo que implica que eso, pase o que afecta cuando lo hago. No sé qué hubiese sido de mí sin el fútbol, seguramente hubiera sido fantástico también. Yo sí soy muy creyente que la vida es mucho más que sólo fútbol, pero sí encontré una gran herramienta. Entonces no puedo decir que me arrepiento. A ratos siento que sí porque me saca la piedra, me estresa, pero como todo eventualmente pasa".

¿Cuál crees que es su mayor virtud y cómo cree que eso se refleja en el día a día en la práctica del fútbol?

"No sé si esto sea como considerado una virtud, pero sentir, yo siento profundamente, no sé si se puede traducir como apasionada, pero realmente me doy la tarea de sentirlo todo y eso requiere mucha atención. Creo que en últimas la atención requiere muchísima valentía, porque es darte cuenta cuando las cosas tampoco están tan bien, pero también eso implica a mi equipo, a mi cuerpo técnico. Noto el ruido, el grito, la mirada, el gesto de la cadera; esos detallitos al final te salvan. Estar un centímetro en el costado equivocado en el blanco hace que me meta en gol o lo tape. Eso me ha permitido tanto en lo deportivo, como tal en la ejecución del fútbol, como también ese liderazgo que de una u otra manera he ejercido por fuera en todo el tema de los derechos de las mujeres en el fútbol y en general".

¿Ha visto que el fútbol colombiano ha evolucionado de alguna manera?

"Sí, ha evolucionado un montón y lo seguirá haciendo, digamos que per se, porque es imposible no tener evolución cuando tienes de una u otra manera continuidad. No la que nos gustaría, pero todos los años hemos tenido algo de competencia y eso también da sus frutos, los frutos podrían ser mucho más dulces si fueran más largas las temporadas para fútbol femenino, pero se está dando, el atleticismo de las jugadoras cada vez está más marcado, el físico de las jugadoras va mejorando, la técnica; todos los equipos evolucionan. Eso hace que, como digamos que sea globalización un poco del fútbol femenino, hace o más bien obliga a que el fútbol como tal en nuestro país evolucione también, velocidad distinta, pero lo hace. Anteriormente los equipos femeninos ni siquiera tenían camerino, porque las estructuras no los incluían, ni en los estadios, ni en las sedes deportivas; ya hoy la mayoría de los equipos femeninos tienen su camerino y eso significa un montón".

Atlético Nacional y la liga femenina

¿Cómo ha vivido esta nueva experiencia en el equipo 'verdolaga'?

"Llegar aquí ha sido un sueño, yo creo que ha sido como ese equipo donde siempre me tuve como el ojo creciendo, y sobre todo ya ahora al final, mi papá siempre me comentó como para él Nacional sería un gran equipo para yo poder desarrollarme realmente y sí siento que tenemos muchos pilares en común en cuanto al profesionalismo, a la exigencia, a la integralidad, es más que solo futbolistas, y lo notas en todo. Poder llegar a este club primero me significó una responsabilidad gigante, ha sido muy emocionante y retador por ese lado. También hay una presión de cierta manera implícita del ganar, aquí lo esperado es ganar, no es como que de pronto nos encontramos con una victoria, aquí lo mínimo es ganar, de ahí para abajo es mal y de ahí para arriba es lo esperado".

Vanessa Córdoba también ha hecho procesos en la Selección Colombia. Foto: Instagram @vcordoba1

¿Cómo le gustaría ser recordada?

"Me gustaría ser recordada como la mujer que cambió la narrativa en el fútbol colombiano".

Y tras su retiro de las canchas, ¿le gustaría ejercer su profesión de comunicadora social o tiene otro plan?

"Sí, sí me gustaría, incluso siento que constantemente utilizo ese cartón, afortunadamente aplica, siento que mucho a la profesión, en el arco se usa mucho la comunicación. Pero sí, sí me gustaría eventualmente volver a los medios, me gusta mucho el tema del desarrollo del liderazgo dentro de nuestro gremio, no solo fútbol sino gremio deporte".