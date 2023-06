Vanessa Franco, la artista del Pereira que espera seguir dando pincelazos en la Liga femenina

Desde que tiene uso de razón a Vanessa Franco le gusta el fútbol, vive por éste. Dice que es "alegría, vida y he aprendido bastante". Se define como una persona muy aguerrida y que ha trabajado mucho por alcanzar sus sueños y el mantenerse en este medio: el fútbol femenino colombiano, no ha sido fácil, pero ha encontrado personas que la han llevado a continuar y han apostado por su talento con el balón. Su familia también ha sido base indispensable en el proceso.

A la par de ello, el fútbol, Vanessa, que es oriunda de Manizales y con un acento muy marcado, es una mujer tranquila a la que le encanta el arte, pintar; y además le agradan los espacios de tranquilidad. El óleo y las acuarelas son algunas de las técnicas que emplea, pero en el momento sus pincelazos se han enfocado en el realismo, aunque con el tiempo le gustaría encontrar su propio estilo.

Tiene 25 años y también estudia Diseño Gráfico de manera virtual, en un futuro se ve dando sus pincelazos y mejores jugadas con una pelota en un equipo en el exterior, le gustaría ser campeona de la Copa Libertadores y está trabajando duro para tener la oportunidad de integrar la Selección Colombia. Vanessa Franco, quien juega en el Deportivo Pereira, es nuestra invitada a las 'cracks del fútbol femenino'.

"Desde muy niña siempre me gustó mucho el fútbol, pero en ese entonces no existía la Liga femenina, pero desde pequeña se me facilitó mucho este deporte. Por parte de mi padre (José Conrado Franco), él quería que yo fuera patinadora, pero le decía que me gustaba el balón. Con el tiempo ya fui adquiriendo el gusto por el arte, pero mi pasión siempre ha sido ser futbolista", confesó la deportista del 'matecaña' a Gol Caracol.

Sobre si tuvo que hacer algo para convencer a su progenitor de que quería dedicarse al fútbol, Vanessa confesó que "mis papás siempre fueron muy abiertos a lo que yo quisiera, a lo que me gustaba. Nunca me pusieron esa barrera de que usted tiene que ser tal cual, ellos siempre me asignaron esa libertad de escoger y yo desde muy niña dije que balón y pues me dijeron que balón va a tener. Me compró mi baloncito de fútbol y mi primer uniforme que fue el de la Selección Colombia y luego el del Once Caldas; ellos han estado siempre para mí, cómo no agradecerles si siempre lo han estado".

Vanessa Franco (11), en acción de juego con el Pereira frente al Deportivo Cali en la ronda de los cuartos de final. Foto: cortesía Deportivo Pereira

Sus inicios en el fútbol

Comenzó en su barrio, en su natal Manizales, con los niños cerca a su casa, jugando en las canchas en las calles, en los portones de los garajes con ellos, pero poco a sus compañeritos iban entrenando a equipos y le decían: "Vane juegue con nosotros".

Así fue como sus inicios se remontan a la "Industria de Licores de Caldas, en la escuela de formación que había en esa empresa, más o menos entre los 11 o 12 años", luego pasó a integrar un club de nombre C Menor, en un colegio en Manizales y de ahí pasó a Talentos Caldas, de las escuadras más destacadas en esa parte del país en el balompié femenino y que ha formado muy buenas jugadoras como Natalia Espinosa, Irma Castillo y Andrea Martínez.

"Mi primer debut fue en el Atlético Huila, que quedamos subcampeonas, de ahí paso al América de Cali y tuve la fortuna de estar con Cata (Usme) y Carolina Pineda, hice un paso por Deportivo Pasto, luego llegué al Deportivo Pereira en el 2019, La Equidad, en el 2021 y 2022 y volví al Pereira", relató la artillera del Deportivo Pereira.

Al inicio de su carrera deportiva le costó, pero se encontró con 'angelitos' en su camino que le brindaron apoyo, como fue el caso de Carolina Pineda, quien integra al América de Cali y tiene una escuela de formación que se llama Atlas.

"En un principio fue Carolina Pineda la persona que me brindó su confianza, con el pasar de los años si fue más personal, luego pude llegar al Deportivo Pasto y una compañera que jugó conmigo desde muy niña me consigue contacto con Felipe Taborda, extécnico de la Selección y con él adquiero una muy buena relación y decide rescatarme de ese proceso y consigo jugar en La Equidad Seguros y ahí vamos en esos procesos. Como no se maneja la misma constancia que en el fútbol masculino, a uno le toca volver a iniciar en su ciudad, pero gracias a Dios se ha podido seguir realizando este sueño", reveló.

Su otra pasión: el arte, la relaja

Así como el fútbol es el que le mueve todo en su ser, el arte también despierta pasión y armonía en su vida. Le dedica mucho a esta actividad y espera con el paso del tiempo encontrar su propio estilo y también, por qué no, también tener un buen futuro en este aspecto. Pintar relaja su cuerpo y alma.

"Me gusta todo tipo de arte, pero ahora me estoy enfocando más por el realismo, me gustaría encontrar mi propio estilo, pero ahora estoy en exploración y la búsqueda del cual me pueda ir mejor. Haciendo unos cuantos trabajos que me van pidiendo algunas personas; todo lo que son óleos, acrílicos, muy poco las acuarelas", contó Vanessa Franco.

Tiene su propia clientela, se encarga de promocionar sus obras en las redes, sus compañeras en el Pereira le hacen pedidos especiales y también otras futbolistas del FPC la requieren en su arte.

"Ahora estoy contando con la fortuna que varias de mis compañeras me han pedido cuadros para pintarles a sus familiares, parejas y de esa manera he cogido un poco más de conocimiento. Yo también muestro un poco de eso en mis redes y varias personas me preguntan y me dicen lo que quieren plasmar. Algunas jugadoras de otros equipos se han acercado a comunicarme que quieren algo. También he tenido la fortuna de hacer algunos murales y estoy en la espera de cotizar uno en una fundación de mi ciudad y estamos en todo ese proceso de crecimiento como artista".

"La verdad es que me sirve bastante para quitar un poco la tensión, los nervios que normalmente se puedan tener en estos partidos y más en estas instancias. Me ayudan muchísimo para neutralizar esas emociones y mantenerlas en esa tranquilidad y serenidad al momento de resolver alguna situación en el partido", complementó Franco sobre su otra pasión.

Lo más gratificante en su carrera deportiva...

"Es mirar atrás y ver todo lo que he logrado y que aun así me mantengo y que mi familia, que independientemente de lo que la gente les pueda decir, ver que sí se puede hacer lo que uno sueña y lo que quiere. Tener a mis padres vivos, a mi familia, a mi hermanito, que estén ahí siempre conmigo y alentando es para mí lo más lindo que pueda existir en este mundo".

¿Qué significa para usted jugar al fútbol?

"Para mí es alegría, vida, pasión, sueños; son muchas cosas. Del fútbol he aprendido bastante, muchas personas piensan que sólo es correr detrás de un balón, pero los que no saben muy a fondo lo que puede traer es otro cuento. Pero creo que el fútbol femenino muestra esa parte más humana, más del interior".

El significado de lucir los colores del Pereira

"Es familia, hogar, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo y lucha".

Deportivo Pereira está en las semifinales del fútbol femenino de colombiano 2023. Foto: Cortesía Deportivo Pereira

¿Cómo se ve en unos años, cuál es ese sueño a futuro?

"Jugando en el exterior, si Dios quiere con una Copa Libertadores, finalizando mi carrera como Diseñadora gráfica y expandida un poco más en cuanto a ser artista".

Y un sueño a corto plazo

"Quedar campeona de la Liga y clasificar a la Copa Libertadores".

¿Cómo analiza esta llave de semifinales contra el América?

"Son unas llaves muy interesantes, las dos llaves están muy bien, y por algo están en esta fase estos equipos y aquí es el que menores errores cometa. Nosotras estamos a disposición de eso, de hacer el mejor trabajo posible y clasificar, no importa qué rival sea".

Cuatro goles lleva en esta Liga femenina 2023, sus sensaciones de ello

"Soy una jugadora que piensa mucho en lo colectivo, pero no está demás los goles porque son los que le abren las puertas a los delanteros y eso hacen que nos vean los equipos del exterior. Pero claro para mí son alegrías, me permite estar más tranquila de estar cumpliendo con esa tarea, además de que vengo de una temporada no muy buena con La Equidad el año pasado y ahora tener esa posibilidad de resurgir".

¿Le gustaría integrar algún día la Selección Colombia?

"Sí claro, en algún momento hacer ser parte de ello, desde muy niña lo he soñado, pero para eso hay que trabajar mucho. Llegado el caso que se dé estar con la tranquilidad que estoy trabajando por ello".