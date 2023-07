Yinaris García y su historia para ser DT: se aventuró, aprendió alemán y hoy entrena al Junior

Yinaris García es una barranquillera de 36 años apasionada hasta la médula por el fútbol, en su entorno familiar el deporte se consume como el agua y ella no ha sido ajena a esto. Estuvo vinculada a otros deportes como el voleibol, pero sin duda la pelota era su favorita. Su barrio, la Ciudadela 20 de Julio, cerca al estadio Metropolitano, vio sus primeros 'pinitos' en el fútbol aficionado, comenzó jugando como delantera, pero con el correr de los partidos terminó actuando como '8'.

Se movió entre el balompié aficionado y empresarial, en los campeonatos colegiales y demás, y sus buenos dotes con el balón le permitieron que la Selección Atlántico Sub-17 y Sub-19 pusieran los ojos en su talento. No obstante, su carrera como futbolista fue corta, y como ella misma lo señala fue "porque realmente siento que al final comencé muy tarde, a los 14, 15 años, ya después me gradué, entro a la Universidad, entonces se me hacía complicado dedicarle muchas horas al entrenamiento".

Además, sostiene la actual entrenadora del Junior de Barranquilla que combinar el estudio y el fútbol le era "bastante complicado" y a eso agregarle que en esa época no había Liga femenina ni mucho menos una Selección Colombia. "No quería poner en riesgos mis estudios por algo que al final no le veía salida", pero el detonante fuerte se dio por una lesión en su rodilla izquierda cuando se preparaba para unos nacionales universitarios. A partir de ahí, sólo se dedicó al fútbol aficionado; después se rompió "los ligamentos, los meniscos, mi rótula se vio afectada".

Yinaris García tiene licencia como directora técnica certificada por la UEFA y la Federación de Alemania. Archivo particular

Otra nueva lesión de rodilla, esta vez la derecha, apareció en el radar, padeció fractura en los ligamentos en el 2014. Esto sentenció su marcha de las canchas, sin embargo, Yinaris no quería alejarse del todo de su pasión y toda su energía la concentró en prepararse y estudiar para tener licencia como directora técnica. El trabajo no fue sencillo, tuvo que dejar el país, abandonar sus costumbres y aprender un idioma tan difícil como el alemán; al final todo esfuerzo tuvo su recompensa. Está certificada por la UEFA y la Federación Alemana de Fútbol.

La timonel de las 'tiburonas' es nuestra invitada especial a las 'cracks del fútbol femenino', García quiere abrirle las puertas a otras entrenadoras en el país.

"Soy una mujer convencida en que se puede y creo que básicamente eso es lo que estoy tratando de hacer día a día y el hecho de haber vuelto a mi país y lo convencida que estoy de seguir aportando acá. Quiero abrir puertas para otras y que el fútbol femenino vaya creciendo cada vez más acá en nuestro país, una mujer que simplemente ha querido incursionar en esto del fútbol femenino desde la parte de dirección técnica, que aunque cada año va tomando más fuerza, el hecho de que cada vez haya mujeres entrenadoras, como vemos, pero aún así, todavía las vías son pocas y en Colombia también", expresó Yinaris García en charla exclusiva con Gol Caracol.

Su historia de vida....

Yinaris proviene de un familia muy futbolera y sobre todo hincha del Junior. Acompañaba a su padre Héctor García y a sus hermanos a sus partidos. Jugaba en la cuadra de su barrio, pero nunca perteneció a un equipo como tal. Después le insistieron para que hiciera parte de uno.

"He practicado otros deportes, pero siempre sí existía ese amor mío por la pelota y demás. Hasta que llegó ya más o menos mis 14 años, 15 años, donde me invitaron simplemente a un partido cerca de una cancha y yo practicaba en esa época voleibol, y bueno, me fue bien y desde ahí comenzaron a insistirme para que perteneciera a ese equipo del barrio y de ahí pues ya llegué a una Selección Atlántico", contó García.

Tras las lesiones que marcaron su corta carrera como futbolista, Yinaris decidió darse la oportunidad en el fútbol pero desde otro ángulo, desde el banquillo técnico. Las primeras que confiaron en ella fueron sus antiguas compañeras en el Fénix Fútbol Club, que todavía existe. Vieron su madera para la dirección técnica, le dieron su voto de confianza, lo estudiosa que era y lo analítica a la hora de ejecutar los partidos.

"Llegó nuevamente otra lesión, ahora en mi rodilla derecha, la primera había sido en la izquierda y nuevamente me rompí los ligamentos de la derecha en el año 2014. Entonces ahí definitivamente comencé a pensar que no, que tenía que dejar de jugar fútbol, pero algo de mí no quería desvincularse del todo. Lo que hice fue, que en ese equipo en el que yo jugaba aficionado acá en la ciudad y que habíamos creado con un grupo de amigas, pasé de jugar a dirigirlo. Las chicas confiaban mucho en mí, era como la capitana del equipo, veían que yo era una persona que me gustaba leer mucho, ver videos, que no simplemente era pasear una hora, sino que me gustaba mucho enterarme de conceptos, aplicar cosas", reveló la técnica de las 'tiburonas'.

Yinaris García es la entrenadora del Junior femenino. Archivo particular

Cómo comenzó su periplo para convertirse en entrenadora

Con Fénix Fútbol Club comenzó a ganar torneos en Barranquilla y en simultáneo trabajó de forma independiente. Después le 'picó la curiosidad' de ver cómo podía estudiar dirección técnica, consultar por medio de qué entidad podría lograrlo.

"Alternaba ambas cosas hasta que esa idea iba rondando, la de prepararme. Comencé a investigar acá cómo estudiar dirección técnica de fútbol, a través de qué entidad se hacía o de qué. Estoy hablando de 2015, 2016, por allá, no había una información clara, y fue cuando decidí, con la ayuda de una amiga, buscar en el exterior cómo irme a un país a hacer estos estudios de la manera más fácil; y fue que surgió esa idea de irme del país a hacerlo", reveló Yinaris.

Se aventuró a estudiar alemán en sus tiempos libres

"Con un profesor particular, un amigo, empecé a tomar clases personalizadas de alemán, presentarme y aprobar. Aquí en Colombia piden el mínimo A1 para solicitar una visa temporal a Alemania para estudiar el idioma allá. Mientras trabajaba en un bar-restaurante en mis tiempos libres, estudiaba el alemán y en un mes prácticamente solicité ir a la embajada en Bogotá, presenté el examen, gracias a Dios lo aprobé y así solicité esa visa temporal para irme y terminar el curso en Alemania".

"Ahí conté con la ayuda de mi amiga que me recibió en la ciudad de Dortmund y me fui y mis primeros años, que fue el 2018, me dediqué de abril a noviembre a estudiar alemán principalmente para así poder pedir una ampliación del tiempo para estar allá. Eso fue lo que hice, gracias a Dios se me dio, aprobé el curso y también otro curso que te piden allá que se llama como integración a la vida alemana y eso facilitó un poco que me aprobaran ese tiempo. La verdad fue que dejé todo, me aventuré y comencé a estudiar con la convicción de que algún día poder llegar a realmente profesionalizarme como directora técnica", reveló Yinaris García.

Yinaris García y su época en el TV Brechten, de Alemania. Archivo particular

Otras declaraciones de Yinaris García

¿Cómo llegó a vincularse y tener sus primeros 'pinos' en la dirección técnica en Alemania?

"Comencé a buscar en clubes de Alemania, el cómo vincularme a uno de alguna manera para que ellos me dieran el aval para poderme inscribir a la Federación Alemana para estudiar lo de las licencias. Después de mucho buscar, en el 2019, encontré un club que se llama TV Brechten que me abrió las puertas y me permitió estar en el club como afiliada mientras se abrían las convocatorias, apenas se abrió, me respaldaron con el aval y fue que pude en el 2019 hacer mi primera licencia, la licencia C. Fue muy importante para mí, hacerlo en el idioma alemán, la única extranjera y eso me abrió las puertas para que ese mismo club me ofreciera ser la segunda entrenadora de la categoría Sub-15 masculina; ahí pude seguir creciendo en el club".

¿Cómo fueron esos años, esas vivencias? ¿Qué fue lo que más le costó, además del idioma, que extrañó de Barranquilla?

"Fue bastante duro porque era la primera vez que salía del país, dejar a mi familia por tanto tiempo, mis amistades; yo soy muy barranquillera, amo mi ciudad, la gente, la alegría de mi tierra. Todo eso me hacía falta, los primeros años fueron de muchos sacrificios, de trabajar en cosas que nada tenían que ver con el propósito inicial que era ser entrenadora y pasar horas y horas haciendo cosas que nunca me planteé. Un comienzo difícil para ganar dinero y poder sostener mi estadía; y con eso poder ahorrar para pagarme las licencias porque obviamente no son económicas".

"Otro, fue el tratar de relacionarme, a veces sentir un poco de rechazo sobre todo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las licencias y ser la única extranjera, sentir que no todos te aceptaban tan bien. Todas esas cosas por momentos me agobiaron, y de hecho pensé en renunciar, en devolverme, pero gracias a Dios conté con personas que me respaldaron para seguir".

¿Tuvo la oportunidad de dirigir en algún equipo en Alemania después que obtuvo su primera licencia?

"Sí, en el 2020 se mete la pandemia y todo se paralizó, pero comencé aprovechar el tiempo y realicé cursos con centros formativos de Europa, con el Valencia femenino y la Escuela de Negocios, hice también análisis tácticos con el Barcelona de España y realicé un máster con una academia en España. El cuento fue que me propone el club ( TV Brechten) cuando va a abrir nuevamente, ser la entrenadora del segundo equipo femenino, hay dos categorías y la segunda no tenía dirección técnica y me lo dan a mí como entrenadora principal. Es aquí donde doy ese salto al fútbol femenino, que era lo que quería, porque estaba trabajando con la subclínica masculina. Luego paso también de una a estudiar mi licencia de UEFA con la Federación alemana".

Yinaris García y su época en el TV Brechten, de Alemania. Archivo particular

Toda su experiencia en el fútbol alemán le permitió llegar al Junior de Barranquilla femenino. Pero su arribo a las 'tiburonas' se dio de una forma bastante particular, fue en unas vacaciones de diciembre para estar con su familia, recibió la propuesta y luego no dudó en aceptarla.

"En el 2021 en diciembre vine de vacaciones, aprovechando un poco la parada de invierno, vine por tres semanas a visitar a mi familia. Al tener dos o tres días de haber llegado, me contacta la delegada del equipo de la parte femenina y en esos días nos reunimos, ellos me preguntaron qué estaba haciendo en Alemania, les conté un poco sobre lo que había hecho en los últimos años. Les hice también unas propuesta a ellos, que tenía un contrato vigente en Alemania hasta junio del 2022 y que si yo lo notificaba en ese mes de diciembre terminarlo, en junio se renovaba automáticamente por seis meses más. Dejamos algunos puntos claros y que ellos me iban a hacer una propuesta antes de que se acabara ese mes de diciembre para que yo pudiera tomar decisiones y así fue, el 29 de diciembre del 2021, el Junior me hace una propuesta, muy acorde a lo que buscaba", confesó.

¿Qué significa para usted estar en una institución como Junior?

"Sabía que el reto era importante y grande, estamos hablando de que Junior femenino es el único equipo de la Costa, de toda una región, que representa 10 ciudades, aunque a veces nos cuesta un poco reconocer, el fútbol femenino de la Costa es el que más en deuda está con el resto del país. Para mí estar en Junior era entrar e intentar cambiar tantos años, de pronto, tan incrédulos con la parte femenina, y no ha sido fácil. Junior es una gran institución, me he sentido respaldada, me han brindado herramientas, pero creo que igual todavía falta un poco más. Me encantaría poder lograr grandes cosas aquí".

¿Cuál ha sido para usted lo más duro o difícil desde que decidió asumir como directora técnica?

"Pienso que cambiar la mentalidad, por lo menos aquí en Colombia, la mentalidad de las chicas. Creo que yo subestimé un poco cuando vi la Liga muchos años por televisión, todo lo que pasaba detrás. Te toca hacer de psicólogo, de formador, toca ser de entrenador, de director técnico, que son tres cosas distintas, y que la gente cree que es una sola; bastante difícil cuando de pronto a veces no hay un apoyo detrás que te permita hacer todo al mismo tiempo".

Yinaris García quiere dejar huella en la dirección técnica del fútbol femenino en Colombia. Archivo particular

Si ha valido la pena cada sacrificio....

"Sí, sin lugar a dudas. Soy una persona que le gusta este tipo de reto, que creo que no podría desligar la parte futbolística de la parte humana, de la integralidad que siempre se busca del jugador y siento que definitivamente ha valido cada día".

Cuáles son esos sueños por cumplir...

"Siempre sueño en grande. Me veo dirigiendo a una selección nacional, ojalá la del país, o llegar a cualquier equipo de Europa y poder disputar torneos importantes, una Champions".

¿Qué quiere aportar usted desde su conocimiento como entrenadora al fútbol femenino colombiano?

"Como entrenadora me encantaría poder que cada equipo realmente tratara de crear esa identidad de fútbol característica, y no sé, me podría estar equivocando, siento que muchos equipos, en consecuencia de que la Liga es muy corta, se olvidan de crear una idea de juego. Realmente siento que el fútbol femenino en nuestro país necesita, y en eso quiero aportar mucho, que sea visto de una manera más atractiva".