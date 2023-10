Yoreli Rincón: "La '10’ de Palmeiras se gana 90 millones de pesos; eso es un salario de alto nivel"

Nacional femenino cumplió en su primera participación en la Copa Libertadores de América 2023. Las 'verdolagas' se subieron al podio, quedaron en el tercer lugar, tras vencer por 3-2 a Internacional de Porto Alegre, en el estadio Pascual Guerrero, y una de las futbolistas que le dio un plus adicional al elenco antioqueño fue Yoreli Rincón .

Su experiencia y recorrido, más su buen fútbol con el balón a sus pies, la santandereana le dio ese impulso a Nacional femenino, además estuvo acompañada de varias deportistas con bagaje como Marcela Restrepo y Daniela Montoya, y además de una camada de juventud.

Este martes, Yoreli Rincón habló en rueda de prensa en la sede Nacional femenino, en Guarne, y dio su balance de lo que fue la participación de las ‘verdolagas’ en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

“Recordaré esta Copa Libertadores siempre por la expectativa que tuvimos y el acompañamiento. El estadio Pascual Guerrero y el Metropolitano de Techo estuvieron pintados de verde; cada vez había más personas apoyándonos. El equipo cumplió su objetivo, llegamos al sexto partido, eso fue lo que nos trazamos; queríamos que el sexto fuera el del triunfo, pero quedamos satisfechos por la buena presentación que se logró”, afirmó la número ‘10’ de Atlético Nacional femenino.

Yoreli Rincón, jugadora de Atlético Nacional Foto: Conmebol

La exfutbolista del Inter de Milán no dudó en dejarle un mensaje a los seguidores de las ‘verdolagas’, que la apoyaron desde que arribó al club antioqueño.

"Ganarme la hinchada fue muy bonito. Las personas me han apoyado mucho y les gustó mi forma de juego. Aquí en Nacional me siento muy feliz, mentalmente me siento muy bien", agregó.

Pero lo que más llamó la atención de su intervención con los medios fue cuando se refirió a la actualidad del fútbol femenino en nuestro país y de las brechas que hay en todos los aspectos, desde el tema de la organización, los salarios y distintos puntos. Yoreli Rincón sostuvo que mientras estuvo en la disputa de la Copa Libertadores femenina con el ‘verdolaga’ se dio cuenta de ello.

"En el fútbol femenino colombiano debemos seguir luchando y cortar la brecha. No es lo mismo enfrentarse a equipos de Brasil que están acostumbrados a un ritmo de juego y competencia más estricto, ellos merecen el puesto que tienen en selecciones y clubes por el tema de estabilidad, marketing", dijo.

Jugadoras de Nacional femenino y un festejo de gol frente a Internacional, por Copa Libertadores. @LibertadoresFEM

Y agregó: "Al final eso va en contrataciones, procesos. Es muy difícil, pero no imposible. Es difícil competir contra esos equipos. Mira, el salario mínimo de Palmeiras era de 30 millones de pesos; acá lo gana un hombre. Allá lo gana una niña que está tocando una Sub-20. Ninguna jugadora tiene ese salario acá. La ‘10’ de Palmeiras se gana 90 millones de pesos. Eso es un salario de alto nivel".

"Juegan tres torneos al año aparte de selecciones brasileñas y son tres torneos a la vez. Le meten con toda a selecciones y clubes. Brasil es la única selección del continente que está igualada con la Selección de hombres. La ‘10’ gana lo mismo que gana Neymar. En el tema de estabilidad, de apoyo, de marketing, de premios, tiene todo el acompañamiento igual que el masculino", concluyó Yoreli Rincón.