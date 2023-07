Yoreli Rincón: “Nacional es un reto muy grande, vengo a demostrar quién soy y quién he sido"

Tres días después de hacerse oficial su llegada al conjunto 'verdolaga', Yoreli Rincón concedió su primera entrevista como jugadora de Atlético Nacional femenino. Habló de cómo fue el contacto, aquello que la motivo a venir, y por supuesto, el reto de la Copa Libertadores Femenina que se disputará en territorio colombiano a comienzos del mes de octubre.

Para Yoreli, la vuelta a Colombia no estaba contemplada por el momento, tenía contrato vigente en Italia, país que había sido su casa los últimos tres años tras su paso por clubes como Inter y Sampdoria, sin embargo, unas vacaciones cambiaron la mentalidad de la dos veces mundialista con 'la tricolor' y el sueño de vestir la camiseta de un club como Atlético Nacional, se hizo realidad para Rincón.

“Sinceramente fue inesperado. Realmente vine a Colombia de vacaciones. Recibí la llamada de Liliana Zapata. Fui muy sincera con ella, yo tenía varias propuestas. Estaba alineada hasta 2024 con la Sampdoria, y fui yo quien rescindí mi contrato. Le dije que en estos momentos era bastante complicado y que tenía otras propuestas en Italia y Estados Unidos. No veía mi llegada a Colombia muy cercana todavía; en cuestión de tres o cuatros días ella fue solucionando las cosas”, indicó inicialmente Yoreli.

Sumado a eso, la futbplista 'cafetera' expresó los contactos 'verdolagas' que la sedujeron a hacer parte de este proyecto: “Me di la oportunidad de venir. Me invitaron a la sede una semana antes de firmar. Me gustó muchísimo el proyecto. Estuve con el míster, con René (Higuita) y el profe Maturana, me hablaron muy bien”.

Yoreli Rincón, campeona de la Copa Libertadores Femenina 2018 Foto: AFP

En cuanto a la Copa Libertadores Femenina, la santandereana aseguró que es un reto muy especial que se juegue en nuestro país, y que el objetivo es claro dentro del grupo dirigido por Jorge Barreneche, quieren jugar los seis partidos, pero para lograrlo hay que trabajar el doble, esto fue lo que dijo la nacida en Pedicuesta: “El objetivo es jugar seis partidos en la Copa Libertadores . Lo tengo claro en mi mente. Tenemos que trabajar muy fuerte para lograrlo”.

Por ultimo 'la 10', aseguró que este era uno de los retos más especiales de su carrera, tras su paso por la Serie A de Italia, donde jugó en equipos como Inter y Sampdoria, dejó claro que su vuelta a Colombia es para demostrar quien es, esto fue lo que dijo: “Es un reto muy grande para mí venir aquí. Vengo a demostrar quién soy, quién he sido… a demostrar que sigo siendo esa jugadora que en algún momento han querido ocultar”