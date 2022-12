Yoreli Rincón: "No me siento perseguida, pero algunas chicas de Selección me dicen que hago falta"

La jugadora del Junior, reciéntemente descartada para los Juegos Panamericanos con el combinado nacional femenino, habló del tema y sobre las impresiones que le deja su exclusión de la lista dada por Nelson Abadía.

Tras la polémica desatada luego de que Yoreli Rincón se quedara afuera de la lista de la Selección Colombia para los Juegos Panamericanos, la futbolista dio su opinión sobre el tema en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Primero, intentó matizar las declaraciones que dio más temprano este martes . Dejó entrever que no hay indicios de que haya sido vetada por el técnico Nelson Abadía, pero también resaltó la incomodidad que causó su reclamo luego de que a las jugadoras del Atlético Huila, campeonas de Copa Libertadores, no se les entregaran, en un principio, los premios que le correspondían.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Yo no he dicho que he sido perseguida. Se ha dicho que no tengo las condiciones para estar en la Selección y lo respeto. Sé que no les gustó que hace ocho meses peleara por los premios para las chicas del Huila”, dijo Rincón.

Asimismo, opinó que no se sentía baja de forma ni regularidad. “Nosotras hacemos nuestro trabajo, en la mayoría de países donde he jugado me ha ido bien. En Suecia, en Brasil, en Italia, en el Huila y en Juniro me he sentido cómoda y estoy dando lo máximo”.

También reveló que mantiene contacto con algunas futbolistas del plantel seleccionado para los Panamericanos. “He hablado con algunas chicas de Selección, más que todo con Daniela Montoya. Me dicen ‘haces mucha falta acá’”.

Por último, pese a que no estará presente, pidió máximo respaldo para las mujeres que representarán a Colombia en Lima. “Hay 25 jugadoras que viajaron y representarán el fútbol femenino de nuestro país. Hay que apoyarlas para que la liga siga creciendo y no dar un paso atrás”, cerró.