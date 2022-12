1-2: Once Caldas dejó al Cali sin 18 fechas de invicto en Palmaseca, por Liga Águila

Aunque las mejores opciones de gol fueron para los ‘azucareros’, el arquero José Fernando Cuadrado fue la gran figura para la visita, que sumó su primera victoria en tres fechas.

Once Caldas consiguió la victoria frente al Cali con estos goles Hasta el minuto 69, cuando llegó el primer tanto del Once Caldas, el Deportivo Cali había generado cerca de 10 opciones de gol que no fueron capitalizadas por la falta de puntería o las atajadas de Cuadrado. Incluso, en la primera parte, los jugadores ‘verdiblancos’ alegaron una pena máxima por una mano en el área.

La anotación del conjunto ‘albo’ se generó luego de un tiro libre que rechazó a medias el cancerbero Ricardo Jerez, el balón le quedó a Dávinson Monsalve y éste la centró para que Marcos Acosta cabeceara, la redonda se desvió en Jefferson Duque y terminó en el fondo de la red.

Apenas tres minutos después, el árbitro Mario Herrera decretó penal por falta del debutante Néstor Moiraghi sobre Johan Arango, quien fue el encargado de rematar con un derechazo potente que le dobló los dedos al guardameta guatemalteco (0-2).

El descuento para los ‘azucareros’ fue al minuto 78. Luego de una serie de rebotes, la pelota le quedó a Mayer Candelo y con su zurda decretó el 1-2 final.

Desde la última vez que el Cali perdió en Palmaseca por Liga Águila, el 7 de agosto de 2016 en el 1-2 contra Medellín, sumaba 18 encuentros sin conocer la derrota: 11 vitorias y siete empates.

Tanto los caleños como los manizaleños quedaron con 4 puntos en la tabla. En la cuarta jornada, este sábado, los dirigidos por Héctor Cárdenas visitarán al Cortuluá y el ‘blanco blanco’ recibe al equipo ‘poderoso’.

Ficha técnica: