El once ideal de futbolistas colombianos que buscan equipo para el 2021

El 2021 inició ya y varios son los jugadores que no cuentan con equipo para la siguiente temporada y otros no conocen con certeza qué camiseta defenderán en este año. Por eso, GolCaracol.com le trae un once ideal de futbolistas colombianos que buscan equipo para el 2021.

Una de las sorpresas en Atlético Nacional fue el aviso de la salida de José Fernando Cuadrado , quien supo ser el guardameta titular en muchos partidos con el verde antioqueño. El de Valledupar defendió dicha camiseta desde enero de 2019.

Otra salida del equipo que dirigió Juan Carlos Osorio la temporada anterior fue la de Helibelton Palacios y el lateral derecho disputó un total de 119 compromisos con el equipo paisa.

A la defensa de Nacional hay que sumarle también la baja de Jorge Segura, el joven defensor central no superó las expectativas en su temporada debut y su contrato no fue renovado.

Gabriel Fuentes, lateral izquierdo de Junior de Barranquilla , está a la espera de poder concretar una posible salida al fútbol del exterior. En las últimas semanas se dijo que el futbolista tendría ofertas del balompié brasileño.

Millonarios vio como salió de sus filas el mediocampista César Carrillo, quien nunca tuvo la regularidad esperada en el equipo 'embajador', a pesar de que mostró buenas presentaciones en algunos partidos.

Uno de los históricos de la Selección Colombia y que está buscando donde jugar es Carlos Sánchez , quien se quedó sin equipo en 2020. Su último club fue el West Ham, de Inglaterra.

Andrés Ibargüen está en la búsqueda de equipo también, el extremo por izquierda no ha convencido en el América de México, por lo que no continuaría en las 'águilas'.

Macnelly Torres finalizó la temporada anterior lesionado, en aquel encuentro que tuvo con Teófilo Gutiérrez. El mediocampista está en la búsqueda de club para el 2021 y se ha especulado con un posible regreso a Junior de Barranquilla.

Fernando Uribe es otro de los que sorprende nombrar en esta lista. El atacante tenía todo listo para llegar al 'tiburón', pero Fuad Char no concretó el negocio por la continuidad de Miguel Ángel Borja , tal como afirmó el representante del jugador.

Dayro Moreno ha sido acercado a varios equipos del fútbol colombiano, pero no se ha llegado a buen puerto. Incluso, su representante afirmó que el jugador vería con buenos ojos ir a Talleres nuevamente, pero el equipo argentino no tiene para pagar el alto sueldo del jugador.

Roger Martínez es otro de los colombianos que tendría los días contados en el América de México, donde no pudo acoplarse al cuerpo técnico y, por lo tanto, estaría analizando posibilidades para su futuro como futbolista.

Por su parte, Diego Novoa, Didier Delgado, Juan David Cabezas, Michael Ortega, Michael Rangel también se encuentran en búsqueda de un equipo donde puedan sumar los minutos deseados.

El entrenador Juan Carlos Osorio no salió bien de Atlético Nacional, tuvo resultados poco alentadores para el equipo 'verdolaga', que terminó desvinculando al adiestrador antes de iniciar las fases finales del campeonato.

Este es el once ideal de futbolistas colombianos que buscan equipo para el 2021:

José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Jorge Segura, Gabriel Fuentes; César Carrillo, Carlos Sánchez, Andrés Ibargüen, Macnelly Torres; Fernando Uribe, Dayro Moreno, Roger Martínez.

Entrenador: Juan Carlos Osorio.

Suplentes

Diego Novoa, Didier Delgado, Juan David Cabezas, Michael Ortega, Michael Rangel.