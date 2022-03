"A Aldair Quintana hay que levantarlo, aunque acá lo primero es la persona, el ser humano"

Después del triunfo de Nacional sobre Medellín con un marcador 2-0, en la décima fecha de la Liga I 2022 del fútbol colombiano, el entrenador encargado Hernán Darío Herrera se mostró tranquilo y con fe de que los verdes sigan en franca mejoría en su estilo de juego.

Vea el segundo gol de la Selección Colombia femenina Sub-17 frente a Ecuador

Publicidad

Pero pese a eso, 'el Arriero' Herrera no esquivó hablar con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la situación de Aldair Quintana, quien no pasa un buen momento en el tradicional club antioqueño y que ha sido tema de debate por su inestabilidad deportiva y emocional en el último tiempo.

"A mí Aldair Quintana me gusta como arquero, es un jugador de buenas condiciones, buena talla; que ha tenido inconvenientes. Yo voy a tratar de recuperar a la persona, me interesa más la persona que el jugador. Esperar la decisión que tomen los directivos conmigo, pero me toca levantarlo. Tenemos que volverlo a recuperar", dijo el antioqueño.

Publicidad

Vea el golazo hoy de la Selección Colombia femenina Sub-17 hoy frente a Ecuador

Herrera siguió tocando el tema del guardameta nacido en Ibagué. "Yo he hablado con él, le digo que si hay un inconveniente con la hinchada, hay que dialogar. Él es un buen ser humano, es una persona leal. Esas condiciones como arquero hay que recuperarlas".

Publicidad