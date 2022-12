"A Alex Castro le igualamos la oferta que hizo Orlando City, pero no se obliga a nadie a quedarse"

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, aclaró la situación del mediocampista, exDeportes Tolima, que el pasado lunes manifestó que no quiere seguir en el cuadro ‘azucarero’.

Alex Castro dijo el pasado lunes, luego de la derrota 2-1 con Santa Fe, que su deseo es dejar el Deportivo Cali y jugar en el Orlando City, equipo de la MLS que dirige el técnico colombiano Óscar Pareja.

Publicidad

“Mi idea es darme a conocer por fuera y espero que esto se concluya. La propuesta ya está enviada al club, desde un principio sabían que una propuesta desde afuera era deseo para irme", manifestó el mediocampista, que actuó el semestre pasado con Tolima.

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, habló este martes con ‘Blog Deportivo, de ‘Blu Radio’, y aclaró la situación de Castro.

Además, se refirió al partido contra Santa Fe, los nuevos jugadores y los rumores que indican un cambio de equipo para el argentino Juan Ignacio Dinneno.

¡Lo que hay son figuras! Las estrellas que disputarán el Preolímpico en nuestro país

Publicidad

Las declaraciones de Alex Castro

“El jugador ha estado manifestando su deseo de salir, pero yo lo he aconsejado y persuadido para que se quede. Estuvimos sentados y le dejamos una oferta casi igual a la que ofrece el Orlando City”

Publicidad

Las conversaciones con el jugador

“Hicimos todo lo posible, pero la cuestión es que siempre ha sido su sueño jugar en el exterior. Pero no se puede obligar a nadie a quedarse de mala gana, pero me dijo que sí evaluaría la oferta”.

La oferta del Orlando por el futbolista

“Es una propuesta interesante, pero no la he aceptado y queremos acercarnos a los números que queremos. Es un jugador en él que hemos invertido mucho, tuvo una buena temporada en el Tolima y esperábamos contar con él. Hemos movido la ficha, pero si insiste en salir, no es lo mejor para todos que se quede porque no pensará en lo mejor para el equipo”.

Publicidad

La propuesta de Tolima

“Tolima ofrecía una cifra que no era la adecuada, pero Orlando hizo una oferta donde las cifras están por encima de lo que valen los derechos deportivos. Van a mandar una oferta final y hay que posicionarnos bien en esta negociación. No hay afán por dejarlo salir”.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

El juego contra Santa Fe

“El equipo llegó con un sobrepeso, sin forma física e imprecisos. Estamos adaptándonos al estilo de juego del técnico, él lleva muy poco en Cali, entonces estamos pacientes y este torneo es para que el profe evalúe sus fichas. Santa Fe traía una idea armada y con mayor continuidad entonces la derrota era posible”.

Sobre los refuerzos

Publicidad

“Menosse nos deja tranquilos, Lizarazo nos sorprendió, entonces vimos varias cosas interesantes y esperamos mejorar mucho de aquí en adelante”.

La situación de Dinneno

Publicidad

"El jugador no está a la venta, porque es alguien que queremos y que necesitamos. Le he dicho que la liga de Arabia no es un buen lugar para un jugador de esa categoría y le dije que tenga paciencia que podrían venir ofertas de Europa. La salida se daría por la cláusula de rescisión".